Android'de Büyük Tehlike! Yapay Zeka Kullanan Zararlı Yazılım Bulundu
Siber güvenlik araştırmacıları, yapay zeka kullanan zararlı yazılım PromptSpy'a karşı Android kullanıcılarını uyardı. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- PromptSpy, ekranı sürekli olarak izlemek ve kaldırılmasını engellemek için yapay zekayı kullanıyor.
- Bu zararlı yazılım, cihaz bilgilerini toplayabiliyor.
- Yapay zeka kullanan zararlı yazılım, ekran görüntüsü ve ekran kaydı alma gibi yöntemlerle kullanıcıların tüm kritik bilgilerini toplayabiliyor.
Bilgisayar korsanları, şimdiye kadar Android kullanıcılarını çok çeşitli yöntemlerle hedef aldı ancak PromptSpy olarak adlandırılan yeni zararlı yazılım, öncekilerden daha dikkatli bir şekilde hareket etmeyi gerektiriyor. Öyle ki bu, Android'de zararlı kodlar çalıştırmak için yapay zekayı kullandığı bilinen ilk zararlı yazılım olarak diğerlerinden ayrılıyor.
PromptSpy, Telefonun Tüm Kontrolünü Ele Alıyor
PromptSpy, Google'ın kendi yapay zeka modeli olan Gemini ile ekranda yer alan şeyleri yakından takip ediyor. Android'de normalde son kullanılan uygulamalar listesinde uygulamaların ön izlemesi yer alır. Bunlar sadece tek bir dokunuşla kapatılabilir ancak PromptSpy, yapay zekayı kullanarak listeyi analiz ediyor ve kendi uygulamasının simgesini kilitli hâle getiriyor. Böylece kullanıcı ya da sistem müdahalesinin önüne geçilerek zararlı yazılımın sürekli çalışmasını sağlıyor.
Bilgisayar korsanının cihazı eline bile almadan uzaktan müdahalede bulunmasını sağlayan zararlı yazılım, kilit ekranı verilerini sürekli olarak topluyor, zararlı yazılımın kaldırılmasını engelliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere cihaz bilgilerini toplayıp ekran görüntüsü veya ekran kaydı alabiliyor. Böylece kişisel verileriniz, arkadaşlarınızla olan özel mesajlaşmalarınız da ele geçirilebiliyor.
Söz konusu zararlı yazılım, MorganArg ismiyle sunuluyor. Merkezi New York'ta bulunan bir yatırım bankası Morgan Chase'i taklit ediyor. Sistem ya da kullanıcı hareketlerini sürekli takip ettiği için normalde kaldırılması imkânsıza yakın. Ondan kurtulmanın tek yolu şu anlık cihazı güvenli modda başlatmak gibi görünüyor. Cihaz güvenli modda yeniden başlatıldıktan sonra ayarlardan uygulamalar kısmına gidip normal bir şekilde kaldırılabiliyor.
Android Telefona Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır?
Android telefona virüs bulaştığı nasıl anlaşılır, nasıl bulaşır, bulaşırsa neler yapılmalı? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylara bu makalede yer verdik.
Zararlı Yazılımlardan Korunmak İçin Ne Yapılmalı?
Özellikle yapay zeka odaklı zararlı yazılımlara karşı proaktif bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Gelişmiş özelliklere sahip antivirüs programları kullanmalı, uygulamaların ve sistem güncellemelerini geciktirmeden gerçekleştirmelisiniz. Buna ek olarak gelen e-postalara ve mesajlara karşı şüpheyle yaklaşmalısınız. Her bağlantıya doğrudan tıklamamalı, arkadaşınızın hesabının ele geçirilmiş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.