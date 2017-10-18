Lenovo'dan 3 Farklı Moto G6 Modeli Geliyor!

Lenovo tarafından satın alındıktan sonra pek çok akıllı telefon modeli çıkaran Motorola, 2018 yılında Moto G6 modelini çıkaracak. Moto G6, G6 Plus’a ek olarak birde G6 Play üzerinde çalışan şirket, G6 Play’ı daha ucuz fiyatla sunacak.

Next year will see the return of Play to Lenovo's Moto G lineup in the form of the Moto G6 Play (alongside the G6 and G6 Plus). — Evan Blass (@evleaks) 17 Ekim 2017

Evan Blass tarafından ortaya atılan bu bilgi, Moto G6 modellerinin her türde kullanıcıya hitap edeceğini gösteriyor. G6 Plus ile üst segmentte yarışacak olan Motorola, G6 Play ile de orta segment kategorisinde yer alacak. Peki bu cihazların fiyatları ve teknik özellikleri ne olacak? Hadi bir göz atalım.

Moto G6 Plus, Qualcomm’un güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 636’dan gücünü alacak. Bu yonga seti 24MP çözünürlüklü kameraya ve ayrıca 600Mbps'lik yüksek bir indirme hızına destek sunuyor. Moto G6 ve Moto G6 Plus sırasıyla 5 ve 5.2 inç ekrana sahip olacakken, bu ekranlar Full HD çözünürlükte olacak. Ayrıca tüm modellerde parmak izi sensörü ve suya dayanıksız plastik bir kasa bulunacak.

Tüm bu bilgilerin sadece bir iddia olduğunu da belirteyim. Yani zaman içerisinde değişebilir. Ayrıca bunların dışında 2018 yılında geleceği düşünülen Moto G6 modellerinin, fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Tanıtıldıktan birkaç ay sonra tüm dünyaya kargolanacak cihazları bir süre daha beklemek zorundayız.