Lenovo'dan 3 Farklı Moto G6 Modeli Geliyor!

Lenovo tarafından satın alındıktan sonra pek çok akıllı telefon modeli çıkaran Motorola, 2018 yılında Moto G6 modelini çıkaracak. Moto G6, G6 Plus’a ek olarak birde G6 Play üzerinde çalışan şirket, G6 Play’ı daha ucuz fiyatla sunacak.

Next year will see the return of Play to Lenovo's Moto G lineup in the form of the Moto G6 Play (alongside the G6 and G6 Plus).