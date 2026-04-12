Lenovo’dan RTX 5060’lı Dizüstü Oyun Bilgisayarı! 180 Hz Ekranı Var
Lenovo, Lecoo Bellator 7000 adlı yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu. Peki kullanıcılara neler sunuyor? İşte Lecoo Bellator 7000 özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lenovo, Lecoo Bellator 7000 isimli yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu. Cihazda 16 inç boyutunda 180 Hz yenileme hızlı ekran ve Intel Core i7-13645HX işlemci var.
- Bilgisayarda 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD depolama ve 8 GB GDDR7 VRAM'e sahip Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı bulunuyor.
- Lecoo Bellator 7000, Çin'de 7.699 yuan (yaklaşık 1.200 dolar) fiyat etiketiyle çıkış yaparken, küresel olarak piyasaya sürülme ihtimali düşük.
Lenovo, bilgisayar kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lenovo 5a 2’si 1 Arada modelini tanıtan şirket, şimdi ise Lecoo Bellator 7000 adlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu. Oyunculara yönelik geliştirilen bu model, güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Peki Lenovo Lecoo Bellator 7000'in özellikleri neler, fiyatı ne kadar?
Lenovo Lecoo Bellator 7000'in Teknik Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 16 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel (QHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 180 Hz
- Ekran Parlaklığı: 500 nit
- Ekran HDR Desteği: Var
- İşlemci: Intel Core i7-13645HX (14 Çekirdek, 4.9 GHz)
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 5060 (8 GB GDDR7 VRAM, Blackwell)
- RAM: 16 GB DDR5 4800MHz (Çift slot, artırılabilir)
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD (Çift M.2 slotu)
- Soğutma: 3 fanlı, 4 ısı borulu gelişmiş soğutma sistemi
- Batarya: 60Wh (100W PD Şarj Desteği)
- Bağlantı: 4x USB-A, 1x USB-C (DP Destekli), HDMI 2.1, Gigabit Ethernet
Çin’de piyasaya sürülen Lenovo Lecoo Bellator 7000, 16 inç boyutunda bir ekrana sahip. 2560 x 1600 çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunan bu panel, 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca HDR ve VRR desteği de bulunuyor. Özellikle yüksek çözünürlük ve yenileme hızı sayesinde oyunlarda oldukça etkileyici bir performans sunuyor. Tabii bu günlük kullanım için de geçerli.
Dizüstü bilgisayar, Intel Core i7-13645HX işlemciden güç alıyor. 14 çekirdekli, 20 iş parçacıklı yapıya sahip olan bu işlemci, maksimum 4.9 GHz turbo frekans sunuyor. Lenovo Legion Pro 5i, HP Victus 16 ve Acer Nitro V 15 gibi güçlü modellerde de kullanılan bu işlemci, yüksek performansıyla dikkat çekiyor.
Intel işlemciye 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB SSD depolama alanı eşlik ediyor. Bu sayede daha yüksek veri aktarım hızları elde edilirken yükleme süreleri de önemli ölçüde azalıyor. Bilgisayarda ayrıca çift bellek ve depolama yuvası bulunuyor. Böylece kullanıcılar, boş olan yuvaları kullanarak cihazı diledikleri gibi kolayca yükseltebiliyor.
Bununla beraber Lenovo Lecoo Bellator 7000’de 8 GB GDDR7 VRAM’e sahip Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı bulunuyor. Nvidia’nın orta segmentte konumlanan bu grafik kartı; oyun, video düzenleme ve 3D render işlemlerinde yüksek performans sunuyor. Bununla birlikte DLSS 4 ile kare oluşturma desteği de mevcut. Bu teknoloji yapay zekâ kullanarak görüntüyü daha düşük çözünürlükte işleyip yüksek çözünürlükteymiş gibi gösterir ve böylece daha yüksek FPS elde edilmesini sağlar.
Dört adet USB-A portu, 10 Gbps hız ve DisplayPort desteğine sahip USB-C portu, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet ve 3.5 mm kulaklık jakı gibi bağlantı seçenekleri de sunuluyor. Böylece kullanıcıya geniş bir kullanım imkanı sağlanıyor.
Lenovo Lecoo Bellator 7000 Fiyatı Ne Kadar?
Lenovo Lecoo Bellator 7000’in fiyatı 7 bin 699 yuan olarak açıklandı ve bu da yaklaşık 1.200 dolara denk geliyor. Ancak bu fiyatın Çin pazarına özel olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki Lenovo Lecoo Bellator 7000, küresel olarak piyasaya sürülecek mi?
Lenovo Lecoo Bellator 7000 Türkiye'ye Gelecek mi?
Lenovo, Lecoo markası altındaki bilgisayarları genellikle yalnızca ana vatanında satışa sunuyor. Bu nedenle cihazın küresel pazarda yer alma ihtimali şu an için oldukça düşük görünüyor. Bu doğrultuda ülkemizde satılma ihtimali de neredeyse yok denecek kadar az.
Editörün Yorumu
Lenovo Lecoo Bellator 7000’in gerçekten etkileyici özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle ekran kartı ve işlemcisi oldukça dikkat çekici. Türkiye’de satışa sunulsa ve bir dizüstü oyun bilgisayarı alacak olsaydım bu modeli değerlendirebilirdim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.