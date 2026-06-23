Firefox Kullanmayanlar Bir Daha Düşünecek! Efsane Özellik Geldi

Mozilla, uzun bir zamandır geliştirmeye devam ettiği Firefox tarayıcısının yeni sürümünü yayınladı. Bu güncelleme ile kullanıcılara favori tarayıcılarına bıraktıracak kadar pratik ve kullanışlı bir özellik kullanıma sunuldu. Tarayıcının Android uygulamasına getirilen bu özellik, çok sayıda kişi tarafından benimsenecek gibi görünüyor.

Mozilla Firefox'a Ne Özelliği Geldi?

Mozilla, Firefox'un Android uygulamasının 152.0 sürümünü yayınladı. Bu yeni sürümle birlikte web tarayıcısına sayfa özetleme özelliği eklendi. Bu özellik, görüntülenen bir web sayfasını son derece kolay bir şekilde özetleyebiliyor. Uzun bir yazıyı okumak yerine o sayfada yer alan içeriğin hızlıca bir özetini elde edebiliyorsunuz.

Özelliği kullanmak son derece kolay. Öyle ki sadece telefonu sallamanız yeterli oluyor. Tabii, bunun yerine adres çubuğundan ya da üç nokta simgesine basıp sayfa özetlemeyi seçebiliyorsunuz. Alternatif yollar biraz zahmetli olabiliyor. O yüzden sallama hareketinin daha çok benimsenmesi muhtemel görünüyor.

Mozilla Firefox'un Sayfa Özetleme Özelliğinin Sınırlamaları Neler?

Mozilla Firefox'un sayfa özetleme özelliğinin bazı sınırlamaları bulunuyor. Bunların başında ise elbette kelime sınırı geliyor. Bu özelliği kullanarak en fazla 5 bin kelimeye kadar özet çıkarılabiliyor. Yani sayfada 5 binden fazla kelime yer alıyorsa -ki bu gerçekten zengin içeriğe sahip makalelerle mümkün- özellikten tam olarak verim almak mümkün olmayabiliyor.

Şirket, yayıncı kuruluşların haklarına da saygılı bir yaklaşım benimsiyor. Öyle ki içeriklerini paywall yani ödeme duvarının arkasına gizleyen, okumak için ücret ödemeniz gereken içeriklerin özetini çıkaramıyorsunuz. Ayrıca bu özellik şimdilik gizli modda çalışmıyor. Yani bir sayfanın özetini elde etmek isteyenlerin web tarayıcısını normal modda kullanması gerekiyor.

Mozilla Firefox, Türkçe Sayfaları Destekliyor mu?

Mozilla, bu özellik için şimdilik sınırlı dil desteği sunuyor. Başlangıçta yalnızca İngilizce dilinde yazılan metinlerin olduğu sayfaların özeti çıkarılabilecek. Yani Türkçe dil desteği şimdilik mevcut değil. Tabii, ilerleyen süreçte desteklenen dil sayısının artması ve Türkçe de dahil olmak üzere her dil için destek sağlaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Mozilla Firefox'un Android uygulamasına eklenen bu özelliğin oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle Türkçe dil desteği eklendikten sonra Türk kullanıcılar tarafından da yaygın olarak kullanılacağı kanaatindeyim. Mümkün olan en kısa süre içinde bilgiye ulaşmanız gereken durumlar için çok kullanışlı olacaktır.