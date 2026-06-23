16 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! Intel İşlemci ve Dahası

Mechrevo, WuJie S500e isimli yeni bir bilgisayar tanıttı. Şık bir tasarıma sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği ile birlikte gelen biglisayarda 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı bulunuyor. PC ayrıca entegre GPU'ya sahip.

Mechrevo WuJie S500e'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core i5-13420H

Intel Core i5-13420H Entegre GPU: Intel UHD Graphics

Intel UHD Graphics RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 Bilgisayarın Ön Tarafında: 2 x USB-A 3.2 Gen1, 2 x USB-A 2.0, ses girişi

2 x USB-A 3.2 Gen1, 2 x USB-A 2.0, ses girişi Bilgisayarın Arka Tarafında: 2 x USB-A 3.2 Gen1, 2 x USB-A 2.0, RJ45 ethernet, HDMI ve DisplayPort

Mechrevo WuJie S500e'nin İşlemcisi Nasıl?

Mechrevo WuJie S500e gücünü Intel Core i5-13420H işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, dört adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği olamk üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. İnternette gezinmek ve video izlemek gibi işlerde verimlilik çekirdekleri, oyun oynamak gibi aktivitelerde ise performans çekirdekleri devreye giriyor.

Bu çekirdek yapısı, pil ömrünü uzatırken aynı zamanda bilgisayarın serin bir şekilde çalışmasını yardım ediyor. Performans çekirdekleri normalde 2.1 GHz hızında çalışırken turbo modda 4.60 GHz hıza ulaşabiliyor. 1.5 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdekleri ise 3.40 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

İşlemcide çekirdeklerin verilere çok daha hızlı erişebilmesini sağlayan 12 MB boyutunda L3 önbellek mevcut. L3 önbellek, işlemci çekirdeklerinin RAM ile olan mesafesini kısaltan bir köprüdür. Bu önbellek, özellikle ani tepki süresi gerektiren rekabetçi oyunlarda daha akıcı bir deneyim elde edilmesine yardım ediyor.

Mechrevo WuJie S500e'nin Ekran Kartı Nasıl?

Mechrevo WuJie S500e'de Intel UHD Graphics isimli entegre GPU bulunuyor. Günlük kullanım için geliştirilen bu ekran kartı, internette gezinme, video izleme ve ofis uygulamaları gibi temel işler için yeterli bir performans sunuyor. 1.40 GHz hıza ulaşabilen bu entegre ekran kartı, düşük güç tüketimiyle çalışıyor.

Mechrevo WuJie S500e'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Mechrevo WuJie S500e'nin ön yüzeyinde iki adet USB-A 3.2 Gen1, iki adet USB-A 2.0 ve ses girişi bulunuyor. Bilgisayarın arka tarafında ise iki adet USB-A 3.2 Gen1, iki adet USB-A 2.0, RJ45 ethernet, HDMI ve DisplayPort yer alıyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini de destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6'ya kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Mechrevo WuJie S500e Türkiye'de Satılacak mı?

Mechrevo WuJie S500e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Mechrevo'nun bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Mechrevo WuJie S500e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Mechrevo WuJie S500e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mechrevo WuJie S500e için 3 bin 699 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 25 bin 397 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 30 bin TL civarında olabilir. Mechrevo WuJie S500e'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Mechrevo WuJie S500e'nin oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirtelim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada port tarafında geniş bir yelpaze sunulması da önemli bir avantaj. Bu sayede dönüştürücüye gerek kalmayacak. Örneğin bilgisayarda HDMI'dan USB-A 3.2 Gen1'e kadar pek çok port mevcut. 512 GB depolama alanı ise uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlabilir.