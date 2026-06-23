Uygun Fiyatlı Kulaklık Tanıtıldı! 30 Saat Pil Ömrüne Sahip

TecSox Moon tanıtıldı. Yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli, oyun oynarken veya film izlerken kritik öneme sahip olan düşük gecikme süresi, ideal pil ömrü ve dahasıyla birlikte geliyor. Ayrıca sporcular için de onu bir hayli kullanışlı hâle getiren dayanıklılığa sahip.

TecSox Moon'un Özellikleri Neler?

Sürücü: 10 mm dinamik sürücüler

10 mm dinamik sürücüler Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Düşük Gecikme Modu: 50 ms

50 ms Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar

Şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar Mikrofon: Mevcut

Mevcut Renk Seçenekleri: Beyaz, siyah ve mavi

Beyaz, siyah ve mavi Dayanıklılık: IPX4 sertifikası

TecSox Moon'un Pil Ömrü Ne Kadar?

TecSox Moon, şarj kutusu ile beraber toplamda 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Gün içinde 1-3 saat arasında değişen sürede işe ya da okula gidip geliyorsanız, gün boyu müzik kullanmıyorsanız pekâlâ yeterli olacaktır. Saatlerce hiç ara vermeden kulaklık takma eğilimindeyseniz, sürekli sesli görüşmeler gerçekleştiriyorsanız şarjı epey hızlı gidecektir.

TecSox Moon Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX4 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir seviyeye kadar su sıçramalarına ve terlemeye karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani gün içinde elinizi yıkarken üzerinize su sıçrarsa veya dışarıda yürürken yağmur atıştırmaya başlarsa endişelenmenize gerek yok. Öte yandan sporla uğraşıyorsanız, sürekli terliyorsanız da kulaklık düzgün şekilde çalışacaktır.

TecSox Moon Nasıl Bir Ses Kalitesi Sağlar?

Sürücü boyutu, kulaklıkta ses kalitesini doğrudan etkileyen unsurlardan biri. Elbette ki tek başına nasıl bir ses vereceği hakkında çıkarım yapmak için yeterli değil ama aşağı yukarı fikir edinebiliriz. Bu kulaklık, 10 mm'lik dinamik sürücülerle geliyor. 6-8 mm'lik sürücülere kıyasla ses daha güçlü gelecektir. İyi bir ekolayzer ayarı ile dinlenen müziklerden keyif almaya yardımcı olabilir.

TecSox Moon Türkiye'de Satılacak mı?

TecSox şu an Hindistan odaklı ilerleyen bir marka. Yani Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor. Bu da TecSox Moon'un marka tarafından Türkiye'de resmî olarak satışa sunulmayacağı anlamına geliyor. Ama kulaklığın oldukça uygun bir maliyeti var. Dolayısıyla ithalatçı garantili olarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması mümkün.

TecSox Moon'un Fiyatı Ne Kadar?

TecSox Moon için 599 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 293 TL'ye denk geliyor. Tabii, buna vergiler ve ek maliyetler dahil edilmedi. Cihaz eğer ithalatçı garantili olarak satışa sunulursa bu eklemelerle birlikte fiyatı fiyatı 950 TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

TecSox Moon'un çok geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilecek kulaklık olduğunu düşünmüyorum çünkü çok geniş bir kullanıcı kitlesinden ziyade bütçe dostu bir seçenek arayışında olanlara yönelik geliştirilmiş bir model. Bunu göz önünde bulundurarak cihazın da bütçesini zorlamayan ama şarjı da hemen bitmeyen bir kulaklık arayanlar tarafından değerlendirileceğini söyleyebilirim.