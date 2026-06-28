Lenovo'dan Oyuncular İçin Hem Hafif Hem Dayanıklı Mouse!

Lenovo, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni Lecoo Bellator GM104 kablosuz oyuncu faresini tanıttı. Hafif yapısı, magnezyum alaşımlı gövdesi ve yüksek raporlama hızıyla öne çıkan model, üst düzey özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Lenovo Lecoo Bellator GM104 teknik özellikleri ve fiyatı...

Lenovo Lecoo Bellator GM104 Özellikleri Neler?

Sensör: PixArt PAW3950 optik sensör

PixArt PAW3950 optik sensör DPI: 400 - 30.000 (ayarlanabilir)

400 - 30.000 (ayarlanabilir) Maksimum Takip Hızı: 750 IPS

750 IPS Maksimum Hızlanma: 50G

50G Raporlama Hızı: 8.000 Hz (kablolu ve 2.4 GHz kablosuz)

8.000 Hz (kablolu ve 2.4 GHz kablosuz) Bağlantı: 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 5.2, USB-C kablolu

2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 5.2, USB-C kablolu Bluetooth Desteği: Aynı anda 3 cihaza kadar eşleştirme

Aynı anda 3 cihaza kadar eşleştirme Pil Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: Güç tasarrufu modunda 80 saatten fazla

Güç tasarrufu modunda 80 saatten fazla Tıklama Ömrü: 100 milyon tıklama

100 milyon tıklama Malzeme: Havacılık sınıfı magnezyum-alüminyum alaşımlı şasi

Havacılık sınıfı magnezyum-alüminyum alaşımlı şasi Boyutlar: 116,77 x 59,32 x 38,31 mm

116,77 x 59,32 x 38,31 mm Ağırlık: Yaklaşık 55 gram

Lenovo tarafından duyurulan Lecoo Bellator GM104'ün özelliklerine baktığımızda PixArt PAW3950 optik sensöre sahip olduğunu görüyoruz. PixArt tarafından geliştirilen bu sensör; yüksek hassasiyet, hızlı takip performansı ve düşük gecikme sunmasıyla özellikle rekabetçi oyun oynayan oyuncular için tasarlanmış.

Fare, 400 ile 30.000 arasında ayarlanabilir DPI sunuyor. Bilmeyenler için DPI, hareket hassasiyetini ifade eder. 400 DPI'da imleç daha yavaş hareket ederek daha hassas kontrol sağlar. 800-1.600 DPI günlük kullanım ve çoğu oyuncu için ideal kabul edilirken, 3.200 DPI ise özellikle yüksek çözünürlüklü monitörlerde tercih edilir. 30.000 DPI değerini büyük ihtimalle çok az kişi kullanacak olsa da fare bu seviyeye kadar çıkabiliyor.

2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 5.2 ve USB-C kablo üzerinden bağlantı sunan Lecoo Bellator GM104'ün raporlama hızı ise 8.000 Hz. Raporlama hızı, farenin konum ve tıklama bilgilerini bilgisayara saniyede kaç kez gönderdiğini ifade ediyor. Bu modelse saniyede 8 bin kez veri aktarabildiği için neredeyse sıfır gecikme sunuyor.

Fare aynı anda üç cihaza kadar eşleşebiliyor. Yani üç farklı cihaz fareye kaydedilebiliyor ve üzerindeki düğme aracılığıyla cihazlar arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Böylece her seferinde fareyi yeniden eşleştirmeye gerek kalmıyor.

Öte yandan 300 mAh batarya kapasitesi sayesinde güç tasarrufu modunda 80 saatin üzerinde kullanım sunuyor. Farenin tıklama ömrü ise 100 milyon olarak açıklandı. Buna göre ürünün 100 milyon tıklamaya kadar sorunsuz çalışacağını söyleyebiliriz. Tabii bu değeri üretici söylüyor.

116,77 x 59,32 x 38,31 mm boyutlarındaki Lenovo Lecoo Bellator GM104, havacılık sınıfı magnezyum-alüminyum alaşımlı şasiyle üretiliyor. Bu sayede hem hafif hem de dayanıklı. Hafiflik demişken farenin yaklaşık 55 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Lenovo Lecoo Bellator GM104 Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Lecoo Bellator GM104 fiyatı ise 649 yuan olarak açıklandı. Bu, yaklaşık 95 dolara / 4 bin 400 TL'ye denk geliyor. Şu an için Çin'de piyasaya sürülen farenin küresel olarak satışa çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.

Editörün Yorumu

Lenovo Lecoo Bellator GM104, gerçekten iddialı bir fareye benziyor. Özellikle PixArt PAW3950 optik sensörü ve yüksek raporlama hızı sayesinde düşük gecikmeyle oyunculara önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Bununla birlikte yüksek dayanıklılığı ve hafifliği de takdiri hak ediyor.