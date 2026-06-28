Michael Jackson'ın Hayatını Anlatan Film Gişede Tarih Yazdı!

Nisan ayında vizyona giren ve gösterime girdiğinden beri sinema dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Michael filmi, kısa süre önce önemli bir başarıya daha imza attı. Biyografi türündeki yapım, elde ettiği hasılat ile dünya genelinde en yüksek gişeye ulaşan biyografi filmini geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

Michael Filmi Ne Kadar Hasılat Elde Etti?

Christopher Nolan'ın yönettiği 2023 yapımı Oppenheimer, 975 milyon dolar gişe hasılatıyla gerçek bir kişinin hayatını konu alan biyografi filmleri arasında uzun süredir zirvedeydi. Ancak 22 Nisan'da vizyona giren ve ünlü popçu Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael, kısa sürede 977 milyon dolarlık hasılata ulaşarak listenin yeni lideri oldu ve Oppenheimer'ı ikinci sıraya geriletti.

Michael Filmi Neden Çok İlgi Görüyor?

Michael filminin sadece birkaç ayda büyük ilgi görerek zirveye oturmasının arkasında birçok sebep var. Bunların en önemlisi ise hiç şüphesiz Michael Jackson'ın dünya çapındaki bilinirliği. 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson'ı konu alan yapım, sanatçının çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklardan müzik kariyerine uzanan yolculuğunu, zamanla bir süperstara dönüşmesini ve şöhretin hayatına getirdiği hem avantajları hem de zorlukları anlatıyor.

Bu nedenle Jackson'ı merak eden milyonlarca kişi filme yoğun ilgi gösterdi. Filmin kısa sürede bu kadar popüler olmasının en önemli sebebi de bu oldu. Elbette başarılı pazarlama çalışmaları da bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Michael Nasıl Bir Film?

Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturduğu yaklaşık iki saatlik Michael filmi, pop müziğin en büyük isimlerinden biri olan Michael Jackson'ın hayatını konu alıyor. Yapım, Jackson'ın çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte müzik dünyasına adım atmasını, The Jackson 5 dönemini, solo kariyerindeki yükselişini ve dünyanın en büyük pop yıldızlarından birine dönüşme sürecini anlatıyor. Filmde sahne performansları, müzik kariyerindeki dönüm noktaları ve şöhrete uzanan yol öne çıkıyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Michael filminin en çok izlenen biyografi filmi unvanına sahip olmasına hiç şaşırmadım. Filmin merkezindeki Michael Jackson, yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı bu gezegende milyarlarca kişinin tanıdığı bir isim. Ömrü boyunca 150'den fazla şarkı kaydetti.

2009 yılında 50 yaşında hayatını kaybettiğinde ise düzenlenen anma töreni televizyondan internete kadar her yerde yayınlandı ve yaklaşık 3 milyar kişinin bunu takip ettiği belirtiliyor. Ölümünün ardından plak satışları ve dijital dinlenme sayıları da önemli ölçüde arttı. Michael Jackson o kadar tanınan bir isimdi ki Türkiye'deki herhangi bir köyde bile adını mutlaka bilen insanlar vardır. Bu nedenle bana göre asıl şaşırtıcı olan bu filmin ilgi görmemesi olurdu.