16 GB RAM'li Bütçe Dostu Bilgisayar Tanıtıldı! 1 TB SSD'ye Sahip

Lenovo Lecoo Cool 310 tanıtıldı. Bilgisayar, Intel ve AMD olmak üzere iki farklı versiyonla birlikte geliyor. İş amaçlı kullanımlar için uygun olan yeni masaüstü bilgisayar gerek uzaktan gerek ofis ortamında çalışan ve işlerini yüksek verimlilikle yapma ihtiyacı olan kişilere hitap ediyor.

Lenovo Lecoo Cool 310 Özellikleri

İşlemci : Intel Core Ultra 5 135H / AMD Ryzen R5-3500U

: Intel Core Ultra 5 135H / AMD Ryzen R5-3500U RAM : 8 GB / 16 GB (DDR5)

: 8 GB / 16 GB (DDR5) Depolama : Intel tabanlı versiyon 512 GB / 1 TB SSD, AMD tabanlı versiyon 512 GB SSD

: Intel tabanlı versiyon 512 GB / 1 TB SSD, AMD tabanlı versiyon 512 GB SSD İşletim Sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Bağlantı Noktaları : 4x USB 2.0 (Ön), 4x USB 3.0 (Arka), HDMI

: 4x USB 2.0 (Ön), 4x USB 3.0 (Arka), HDMI Soğutma: Gelişmiş soğutma sistemi

Lenovo'nun performansa önem veren kişilere sunduğu Intel tabanlı Cool 310 modellerinin temelinde güçlü donanımlar bulunuyor. Bilgisayar, gücünü yeni nesil Core Ultra 5 135H işlemcisinden alıyor. Bu model, 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu, çalışma sırasında çok sayıda sekme arasında geçiş yapıyor ya da uygulama kullanıyorsanız akıcı bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor. Depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki SSD seçeneği mevcut.

Şirket, daha uygun fiyatlı bilgisayar arayanlar için Lecoo Cool 310'un AMD işlemcili versiyonunu da sunuyor. AMD Ryzen R5-3500U ile birlikte gelen bilgisayar, 8 GB RAM ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise sadece 512 GB SSD seçeneği bulunuyor. 16 GB RAM içeren versiyonun fiyatı, 8 GB RAM'li versiyona göre biraz daha yüksek tutuluyor.

Her iki model de aynı tasarımı paylaşıyor. Windows 11 Home ile birlikte gelen bilgisayar, birden fazla işlem gerçekleştirirken performansı korumak adına DDR5 RAM kullanıyor. Ön kısımda dört adet USB 2.0 bağlantı noktası bulunuyor. Arkada ise dört adet USB 3.0 bağlantısı mevcut. HDMI çıkışına sahip olan bilgisayar, sıcaklık seviyesini dengede tutmak için gelişmiş soğutma sistemine sahip.

Lenovo Lecoo Cool 310 Fiyatı

Intel tabanlı Lecoo Cool 310'un 512 GB'lık versiyon için 2.799 yuan (16 bin 978 TL), 1 TB'lık versiyonu için 2.999 yuan (18 bin 194 TL) fiyat etiketi belirlendi. AMD tabanlı Lecoo Cool 310'un 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama sunan versiyonu, 1.699 yuan (10 bin 307 TL), 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama sunan versiyonu ise 1.799 yuan (10 bin 913 TL) fiyatla satışa sunuldu.