Aşırı Ucuz Bilgisayar Tanıtıldı! 16 GB RAM, Güçlü İşlemci ve Dahası

Mechrevo, S500 isimli yeni bir bilgisayar tanıttı. Bununla beraber S500'ün tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan bilgisayar, küçük boyutu nedeniyle gün içerisinde kolayca taşınabiliyor. Bilgisayar ayrıca güçlü donanımı ve bütçe dostu fiyatıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Mechrevo S500 Özellikleri

İşlemci: 14. nesil Intel Core i5-14450HX (10 çekirdek, 2.4GHz - 4.8GHz turbo hız)

14. nesil Intel Core i5-14450HX (10 çekirdek, 2.4GHz - 4.8GHz turbo hız) RAM: 16 GB DDR5 RAM (5600MT/s hızında)

16 GB DDR5 RAM (5600MT/s hızında) Depolama: 512 GB veya 1TB PCIe 4.0 SSD (4 dahili disk desteği)

512 GB veya 1TB PCIe 4.0 SSD (4 dahili disk desteği) Kasa: 8 litrelik mini kasa

8 litrelik mini kasa Kablosuz: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kablolu: Ethernet

Ethernet Görüntü: HDMI ve DisplayPort ile çift ekran desteği

HDMI ve DisplayPort ile çift ekran desteği USB: Toplam 10 adet (USB 3.2 ve USB 2.0)

Toplam 10 adet (USB 3.2 ve USB 2.0) İşletim Sistemi: Windows 11 yüklü olarak geliyor

Mechrevo S500 gücünü Intel’in 14. nesil Core i5-14450HX işlemcisinden alıyor. 2.4GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo modda 4.8 GHz hıza kadar çıkabiliyor. İşlemci ayrıca bir önceki nesil olan i5-13420H’ye göre daha fazla çekirdek, daha yüksek hız ve 20 MB L3 önbellek sunuyor. Bu da çoklu görevlerde, render işlemlerinde ve yoğun performans gerektiren işlerde daha akıcı bir deneyim sağlıyor.

Bilgisayarda 5600MT/s hızında çalışan 16GB DDR5 RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı PCIe 4.0 SSD seçeneği mevcut. Böylece kullanıcılar ihtiyacına en uygun depolama seçeneğini seçebiliyor. Bilgisayar yalnızca 8 litrelik mini kasaya sahip. Bu kasa hem dikey hem yatay olarak kullanılabiliyor.

S500'ün kolayca sökülüp takılabilen tasarımı sayesinde bakım ve yükseltme işlemleri çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. 200W güç kaynağına sahip olan PC'de sessiz çalışan özel soğutma sistemi bulunuyor. Windows 11 ile birlikte gelen bilgisayarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve ethernet desteği mevcut. HDMI ve DisplayPort üzerinden çift ekran desteği sunan S500'te toplamda 10 adet USB portu (USB 3.2 ve USB 2.0) bulunuyor.

Mechrevo S500 Özellikleri Fiyatı

Mechrevo S500 için 2.499 yuan (15.155 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan bilgisayar Çin'de ön siparişe açıldı. Gri rengine sahip sahip olan bilgisayarın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.