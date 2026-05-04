Lenovo’dan Yeni Oyuncu Monitörü! 240 Hz, 4K Çözünürlük ve Dahası

Lenovo, monitör kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Legion 27Q-10 OLED isimli oyuncu monitörünü piyasaya süren şirket, şimdi de Lecoo W3259PS adlı üst segment yeni modelini duyurdu. Lenovo’nun alt markası Lecoo imzasını taşıyan bu monitör, kullanıcılara neler sunuyor? Lenovo Lecoo W3259PS’in özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Lenovo Lecoo W3259PS Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 31,5 inç

31,5 inç Panel Türü: QD-OLED

QD-OLED Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel (4K UHD)

3840 x 2160 piksel (4K UHD) Yenileme Hızı: 240 Hz

240 Hz Tepki Süresi: 0,03 ms (GtG)

0,03 ms (GtG) Parlaklık: 450 nit

450 nit Renk Derinliği: 10 bit (1,07 milyar renk)

10 bit (1,07 milyar renk) Renk Gamı: %99 DCI-P3, %100 sRGB

%99 DCI-P3, %100 sRGB Renk Doğruluğu: Delta E < 2

Delta E < 2 Adaptive Sync: Destekliyor

Destekliyor Göz Koruma: Flicker-Free, düşük mavi ışık

Flicker-Free, düşük mavi ışık Bağlantı Noktaları: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB-C

1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB-C USB-C Güç Dağıtımı: 90 W

90 W Ek Özellikler: PIP, PBP, oyun modları, nişangâh

PIP, PBP, oyun modları, nişangâh Stand Özellikleri: Yükseklik, eğim, döndürme, pivot

Yükseklik, eğim, döndürme, pivot VESA Desteği: Destekliyor (75 x 75 mm)

Lenovo Lecoo W3259PS, 31,5 inç büyüklüğünde QD-OLED ekrana sahip. OLED teknolojisi sayesinde daha derin siyahlar ve daha canlı renkler sunan bu panel, 4K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyimi mümkün kılıyor. Ayrıca üst segment monitörlerde yaygın olan 450 nit parlaklık seviyesini sunarken, aydınlık ortamlarda yansımayı azaltmak için ekran üzerinde yansıma önleyici kaplamaya da yer veriliyor.

0,03 ms tepki süresi sayesinde özellikle hızlı sahnelerde akıcılık sağlanırken, ekran yırtılmalarını önlemek için Adaptive Sync desteği sunuluyor. Ayrıca ekran içi nişangâh özelliği sayesinde FPS ve RTS oyunlarında oyunculara avantaj sağlıyor. Bu özellik, ekrana sabit bir nişan işareti yerleştiriyor. Bu da hedef almayı kolaylaştırıyor.

10 bit / 1,07 milyar renk, %99 DCI-P3 ve %100 sRGB renk desteği sayesinde özellikle fotoğraf ve video düzenleme sırasında daha gerçekçi renk geçişleri sunuluyor. Bunun yanında flicker-free teknolojisi de mevcut. Bu, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Göz yorgunluğunu azaltmak için ayrıca düşük mavi ışık teknolojisi de bulunuyor.

Bir adet DisplayPort, iki adet HDMI ve bir adet USB-C bağlantı noktasına sahip olan Lenovo Lecoo W3259PS, aynı zamanda VESA desteği de sunuyor. VESA desteği sayesinde monitörü arkasındaki vida noktalarından farklı aparatlara bağlayabilirsiniz. Bu sayede cihazı duvara veya monitör koluna monte etmek mümkün oluyor. Böylece masanızda daha fazla alan açabilirsiniz.

Lenovo Lecoo W3259PS Fiyatı Ne Kadar?

Çin'de piyasaya sürülen Lenovo Lecoo W3259PS, 5 bin 499 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 805 dolar / 36 bin 500 TL'ye denk geliyor.

Lenovo Lecoo W3259PS Kimler İçin Uygun?

Lenovo Lecoo W3259PS, özellikle üst düzey görüntü kalitesi ve yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sayesinde oyunculara rekabetçi FPS oyunlarında önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun yanında sunduğu geniş renk desteği, fotoğraf, video ve tasarım işleriyle uğraşan kullanıcılar için de oldukça faydalı bir deneyim sunuyor.

Lenovo Lecoo W3259PS Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo, ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren üreticilerden biri olsa da Lecoo markalı monitörler maalesef Türkiye’de satılmıyor. Bu nedenle Lecoo W3259PS modelinin ülkemizde satışa sunulma ihtimali de oldukça düşük görünüyor. Yine de kesin cevap için şirketten resmî açıklamayı beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Lenovo Lecoo W3259PS’in sunduğu özellikler gerçekten oldukça iddialı görünüyor. Özellikle OLED panel, 240 Hz yenileme hızı, düşük tepki süresi ve yüksek çözünürlük sayesinde kullanıcıya üst düzey bir deneyim sunacağı açık. Ancak fiyat tarafında çok ulaşılabilir bir model olmayacağı da ortada. Ülkemizde satışa sunulacağını pek düşünmüyorum ama olası bir satışta fiyatının oldukça yüksek olacağı da kesin gibi.