MSI 360Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. MSI, MPG 272QRF X36 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yneileme hızı, düşük tepki süresi ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

MSI MPG 272QRF X36 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: Rapid IPS

Rapid IPS Ekran Tepki Süresi: 0.5 ms

0.5 ms Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Portlar: 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 3x USB 5Gbps Type-A, 1x USB 5Gbps Type-B, 1x USB 2.0 Micro-B ve 1x kulaklık çıkışı

MSI ve NVIDIA iş birliğiyle tanıtılan MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar, e-spor odaklı bir oyun monitörü olarak öne çıkıyor. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör, Rapid IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 360Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi sunuyor.

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da refleksin önemli bir yere sahip olduğu rekabetçi oyunlarda büyük bir avantaj sağlıyor. Monitörde NVIDIA'nın G-SYNC Pulsar teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, ekrandaki hareketleri daha net ve akıcı şekilde gösteriyor. Yani hızlı koşan bir karakter veya hızlı hareket eden bir araç daha kolay takip edilebiliyor.

Monitör G-SYNC Ambient Adaptive teknolojisini de destekliyor. Bu teknoloji, yerleşik ışık sensörü sayesinde ekranın parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. NVIDIA'nın G-SYNC sertifikasyon standartlarına sahip olan monitör, yüksek renk doğruluğu ve düşük gecikmeli HDR desteği sunuyor.

MSI MPG 272QRF X36, yazılım güncellemelerini doğrudan NVIDIA'dan alabiliyor. Monitörde ayrıca en boy oranı seçenekleri bulunuyor. Bu seçenekler arasında 2368 x 1332 piksel çözünürlüğe sahip 16:9, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 16:9 ve 1280 x 960 pikse lçözünürlüğe sahip 4:3 yer alıyor.

Portlar arasında bir adet DisplayPort 1.4a, iki adet HDMI 2.1, üç adet USB 5Gbps Type-A, bir adet USB 5Gbps Type-B, bir adet USB 2.0 Micro-B ve bir adet kulaklık çıkışı yer alıyor. Monitörde Yüzde 90 DCI-P3, yüzde 91 Adobe RGB ve yüzde 119 sRGB renk gamı kapsaması mevcut. Monitörün fiyatı henüz belli değil.