Lenovo 280Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Legion Pro 27Q-10 isimli bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yüksek çözünürlüklü QD-OLED ekrana sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Lenovo Legion Pro 27Q-10 Özellikleri

Ekran Boyutu: 26,5 inç

26,5 inç Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Parlaklığı: SDR modunda 250 nit, HDR modunda 1000 nit

SDR modunda 250 nit, HDR modunda 1000 nit Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

280Hz Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Kontrast Oranı: 1.500.000:1

1.500.000:1 Renk Gamutu: %99 sRGB ve %99 DCI-P3

%99 sRGB ve %99 DCI-P3 HDR Desteği: DisplayHDR True Black 400

DisplayHDR True Black 400 Portlar: iki adet HDMI 2.1, bir adet Display Port 1.4 ve bir adet USB-B ve üç adet USB-A 3.2 Gen 1

26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion Pro 27Q-10, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 0,03 ms tepki süresi ve 280Hz yenileme hızı sunuyor. Monitör, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Böylece oyuncular, online oyunlarda büyük bir avantaja sahip olabiliyor.

QD-OLED ekran teknolojisi sayesinde standart OLED teknolojisine kıyasla daha canlı renkler elde ediliyor. 16:9 en boy oranı ve 109 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan monitör, yüzde 99 sRGB ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Monitörde ayrıca 1.500.000:1 kontrast oranı ve 10 bit renk derinliği mevcut.

DisplayHDR True Black 400 sertifikası ile birlikte gelen monitör SDR modda 250 nit, HDR modunda ise 1000 nit parlaklık sunuyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden AMD FreeSync Premium Pro ve VESA Adaptive Sync teknolojileri sayesinde görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltıyor.

Lenovo tarafından geliştirilen bu monitörde TÜV Rheinland Low Blue Light ve Eyesafe Display 2.0 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, uzun kullanımda bile göz yorgunluğunu minimum düzeye indiriyor. Portlar arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet Display Port 1.4 ve bir adet USB-B ve üç adet USB-A 3.2 Gen 1 bulunuyor.

Lenovo Legion Pro 27Q-10 Fiyatı

Lenovo'nun yeni oyun monitörü Legion Pro 27Q-10 için 2 bin 699 yuan (16 bin 773 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olan monitör Çin'de satışa sunuldu. Açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabilen monitörde 100 x 100 mm VESA montaj desteği yer alıyor.