MSI, Dev Ekranlı Monitör Tanıttı! 200Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. MSI, MAG 345CQRF E20 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Dev ekran boyutuyla dikkatleri üzerinde toplayan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil birçrok özelliğiyle de öne çıkıyor.

MSI MAG 345CQRF E20 Özellikleri

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Teknolojisi: Rapid VA panel

Rapid VA panel Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel

1440 x 3440 piksel Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Ekran Tepki Süresi: 0.5 ms

0.5 ms Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Renk Gamutu: %110 sRGB, %90 DCI-P3, %88 AdobeRGB

%110 sRGB, %90 DCI-P3, %88 AdobeRGB Kontrast Oranı: 3500:1

3500:1 HDR Desteği: HDR10, HDR Ready

HDR10, HDR Ready Kavis: 1000R

1000R Bağlantılar: 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.0b, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.0b, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi Ağırlık: 7,75 kg

34 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MSI MAG 345CQRF E20, Rapid VA panel üzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük, 200Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi sunuyor. Monitörde 240Hz'ye kadar hız aşırtma yapılabiliyor. Düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Böylece çevrim içi tabanlı oyunlarda önemli bir avantaja sahip olunuyor.

Monitörde 21:9 en boy oranı ve 1000R kavis sayesinde daha sürükleyici bir görüntü deneyimi sağlanıyor. 10-bit desteği ile birlikte gelen monitör, yüzde 110 sRGB, yüzde 90 DCI-P3 ve yüzde 88 AdobeRGB renk gamını kapsıyor. 3500:1 kontrast oranı ve 300 nit parlaklık sunan monitörde HDR10 desteği ve HDR Ready sertifikası mevcut.

TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olan monitörde yansıma önleyici mat kaplama da yer alıyor. Adaptive Sync teknolojisini destekleyen monitör, Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize ederek yırtılma sorununu önlüyor ve aynı zamanda gecikmeyi azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Portlar arasında bir adet DisplayPort 1.4a, iki adet HDMI 2.0b ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabilen monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği mevcut. İnce çerçevelere sahip olan monitör 7,75 kilogram ağırlığında.

MSI MAG 345CQRF E20 Fiyatı

Geniş ve kavisli bir oyun monitörü olan MSI MAG 345CQRF E20 için 1.599 yuan (9.900 TL) fiyat etiketi beilrlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör Çin'de satışa sunuldu. Monitörün diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.