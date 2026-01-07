Bu Dizüstü Bilgisayarın Ekranı Uzatılabiliyor! Üç Modu Var
Lenovo, CES 2026'da son derece yenilikçi dizüstü bilgisayar konseptini tanıttı. Bu laptop, ekranı uzatılabilen bir tasarıma sahip. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lenovo, CES 2026'da Legion Pro Rollable isimli konsept ürününü tanıttı.
- Bu dizüstü bilgisayarın ekranı, yanlara doğru uzatılarak ultra geniş ekrana dönüşebiliyor.
- Cihazın Intel Core Ultra serisi işlemci ve NVIDIA RTX 5090 Laptop GPU ile birlikte geleceği belirtildi.
Lenovo, CES 2026'da en dikkat çekici ürün konseptlerinden birini sergiledi. Legion Pro Rollable olarak adlandıırlan bu cihaz, standart 16 inçlik dizüstü bilgisayarı yanlara doğru uzatılarak çok daha büyük bir ekrana sahip hâle gelebiliyor. Bu özellik sayesinde üç farklı modda kullanılabiliyor.
Lenovo Legion Pro Rollable Neler Sunuyor?
Lenovo'nun Legion Pro Rollable dizüstü bilgisayarı, odaklanılması gereken anlarda çok yardımcı olabilen bir odak moduna sahip. Bu modda cihazı 16 inç ekran büyüklüğünde kullanıyoruz. Daha büyük ekran arayanlar için bilgisayarı 21.5 inç ekrana dönüştüren taktik modu mevcut. Son olarak arena modu bulunuyor. Bu da cihazın 24 inçlik bir ultra geniş ekrana sahip hâle gelmesine olanak tanıyor.
Bu konsept, Legion Pro 7i'yi temel alıyor. Cihaz, Intel Core Ultra serisi işlemci ve NVIDIA'nın amiral gemisi RTX 5090 Laptop GPU'su ile birlikte gelecek. OLED ekrana sahip olacak bu model, tasarım açısından da yine Legion Pro 7i modelinin üzerine inşa edildiğini gösteriyor.
Bu konsept özellikle bir monitör taşıma gereksinimini ortadan kaldırarak size tek bir cihaz ile maksimum genişlikte bir ekrana sahip olma imkânı tanıyor. E-sporcular başta olmak üzere çok geniş bir kitleye hitap etmesi nedeniyle pazarda çok ilgi görmesi muhtemel.
CES 2026'da Tanıtılan Her Şey: Canlı Blog
CES 2026 başladı. Üç gün boyunca sürecek fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından şirketler en ilgi çekici ürünlerini sergileyecek.
Bu arada henüz konsept aşamasında olmasından dolayı çözünürlüğün yazılımsal olarak henüz ekran boyutuna göre optimize edilmediğini belirtmek gerekiyor. Genel olarak değerlendirmek gerektiğinde bunun harika bir fikir olduğu söylenebilir. Hatta ileride masaüstü monitörlerde de bu tasarım benimsenmeye başlanırsa oyuncuların en büyük ihtiyaçlarından biri karşılanabilir.