Lenovo'dan Çok Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor! 165Hz Ekrana Sahip

Lenovo'nun yeni bir tablet tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Legion Y700 2026 olarak isimlendirilen tabletin özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet, sahip olduğu çok güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile rahatça çalıştırabilecek. Tablet ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 3K

3K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Lenovo Legion Y700 2026, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Lenovo'nun yeni tablette Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lenovo Legion Y700 (4. nesil) modelinde Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Legion Y700 2026'da 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile tabletin çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Lenovo Legion Y700 (4. nesil) modelinde 68W hızlı şarj desteği yer alıyor. Yeni tablette benzer bir şarj hızını görebiliriz.

Lenovo Legion Y700 2026 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo'nun amiral gemisi yeni tableti Legion Y700 2026'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Lenovo Legion Y700 (4. nesil), 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.