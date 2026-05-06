Lenovo'dan 165Hz Ekranlı Android Tablet! 9000 mAh Bataryası Var

Lenovo'nun yeni tableti Legion Tab Gen 5'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda tablet Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunuldu. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına ve yüksek batarya kapasitesine sahip.

Lenovo Legion Tab Gen 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemine sahip Lenovo Legion Tab Gen 5 için 850 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 38 bin 451 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 60 bin TL civarında olabilir. Legion Tab Gen 5'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lenovo Legion Tab Gen 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Tab Gen 5'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Dolayısıyla Legion Tab Gen 5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Lenovo Legion Tab Gen 5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

1904 x 3040 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Kalınlık: 7,59 mm

7,59 mm Ağırlık: 360 gram

360 gram İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo Legion Tab Gen 5'in İşlemcisi Nasıl?

Lenovo'nun yeni tabletinde Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te, çalıştırabiliyor. Yani tablette mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi daha önce OnePlus 15, Xiaomi 17 serisi ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion Tab Gen 5'in Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık bulunuyor. Lenovo'nun diğer tablet modeli Legion Y700 2026'da 8,8 inç ekran boyutu, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık tercih edilmişti.

600 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Lenovo Legion Tab Gen 5'in Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alıyor. Bu arada Legion Y700 2026'da de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Lenovo Legion Tab Gen 5'in Bataryası Kaç mAh?

Yalnızca 12 GB RAM seçeneği ile birlikte gelen Legion Tab Gen 5, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, tabletin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. 7,59 mm kalınlığında ve 360 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Legion Y700 2026'da de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Tab Gen 5'in batarya kapasitesi ve işlemcisi dkkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini belirteyim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim.

Yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bence IPS LCD yerine AMOLED veya OLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü bu ekran teknolojileri, daha canlı renklere sahip.