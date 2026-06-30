Lenovo Güçlü İşlemcili Yeni Bilgisayar Tanıttı! 24 GB RAM ve Dahası

Lenovo, GeekPro'yu tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. 24 GB RAM'e sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen oldukça güçlü bir işlemci bulunuyor. Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen PC'de ayrıca NVIDIA tarafından geliştirilen bir ekran kartı mevcut.

Lenovo GeekPro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: 14. nesil Intel Core i7-14700F

14. nesil Intel Core i7-14700F Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti RAM: 24 GB

24 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Güç Kaynağı: 500W, 80 Plus Platinum sertifikalı

500W, 80 Plus Platinum sertifikalı Bilgisayarın Ön Tarafında: USB-A, USB-C ve 3.5 mm ses girişi

USB-A, USB-C ve 3.5 mm ses girişi Bilgisayarın Arka Tarafında: USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve gigabit ethernet

USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve gigabit ethernet Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth

Wi-Fi 6 ve Bluetooth İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Lenovo GeekPro'nun İşlemcisi Nasıl?

Lenovo GeekPro gücünü 14. nesil Intel Core i7-14700F işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide sekiz çekirdek performans ve 12 verimlilik olmak üzere toplamda 20 çekirdek mevcut. Normalde 2.1 GHz hızında çalışan bu işlemci, turbo modda 5.4 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu güçlü işlemci hem oyunlarda hem de video düzenleme ve 3D modelleme gibi ağır işlerde yeterli bir performans sunuyor.

İşlemci her ne kadar 65W temel TDP değerine sahip olsa da yük altında ve turbo modda 219W seviyesine kadar güce ihtiyaç duyabiliyor. Bu arada işlemci, 10 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 10 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo GeekPro'nun Ekran Kartı Nasıl?

Bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı bulunuyor. 2.40 Ghz hızında çalışan ekran kartı, turbo modda 2.57 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu ekran kartı DLSS 4.5, Ray Tracing (Işın İzleme) ve Reflex 2 özelliklerine sahip. Ray Tracing (Işın İzleme), daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor.

DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor. Reflex 2, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Intel Core i7-14700F ve RTX 5060 Ti'ın Oyun Performası Nasıl?

GTA 5 : 1440p çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda ortalama 98 FPS

: 1440p çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda ortalama 98 FPS Cyberpunk 2077 : 1080p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 93 FPS

: 1080p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 93 FPS Apex Legends : 1080p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 215 FPS

: 1080p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 215 FPS Battlefield 6 : 1440p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 100 FPS

: 1440p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 100 FPS Counter-Strike 2 : 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda ortalama 270 FPS

: 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda ortalama 270 FPS Crimson Desert: 1440p çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 71 FPS

Intel Core i7-14700F ve NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor.

Lenovo GeekPro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo GeekPro'nun ön tarafında USB-A, USB-C ve 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Bilgisayarın arka tarafında ise USB-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve gigabit ethernet portları yer alıyor. HDMI 2.1 portu ise monitöre kayıpsız görüntü aktarabiliyor. DisplayPort 2.1 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız bir şekilde yansıtıyor. Bu arada bilgisayar Wi-Fi 7'yi de destekliyor. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha düşük gecikme, daha kararlı bağlantı ve daha yüksek hız sunuyor.

Lenovo GeekPro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo GeekPro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Lenovo GeekPro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo GeekPro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo GeekPro için 12 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 89 bin 348 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 139 bin TL civarında olabilir. Lenovo GeekPro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo GeekPro'nun donanımı dikkatimi çekti. İşlemciyi ve ekran kartını göz önünde bulundurduğumda bilgisayarın GTA 5'ten Battlefeild 6'ya kadar büyük bütçeli pek çok oyunu 1080p çözünürlüğünde rahatça çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bilgisayarda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecektir.