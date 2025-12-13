Lenovo 32 GB RAM'li Oyun Bilgisayarı Tanıttı! İşlemcisi Çok Güçlü

Oyun dizüstü bilgisayarları arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Legion Y9000P'nin Diabo IV temasına sahip sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgislayar, güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion Y9000P Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600

2560 x 1600 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Intel Core Ultra 9 275HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 1 TB SSD

Diablo IV hayranlarının ilgisini çekecek özel bir tasarım ile birlikte gelen özel sürüm, Diablo IV temasına uygun duvar kâğıtları da içeriyor. Bilgisayarda Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi bulunuyor. Çok çekirdek performansıyle Intel'in diğer üst düzey işlemcilerini geride bırakan bu işlemci, üst düzey bir oyun performansı sunuyor.

Lenovo tarafından tanıtılan Legion Y9000P'nin Diablo IV sürümünde NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (175W, 16 GB GDDR7) ve RTX 5070 Ti Laptop GPU (140W, 12 GB GDDR7) olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneği mevcut. Kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun ekran kartlı sürümü tercih edebiliyor.

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle hızlı tempoya sahip oyunlarda daha iyi bir deneyim elde ediliyor. Bilgisayarda ayrıca 32 GB RAM ve 1 TB SSD mevcut.

Lenovo Legion Y9000P Fiyatı

Lenovo Legion Y9000P'nin RTX 5070 Ti ekran kartına sahip sürümü için 16 bin 999 yuan (102.153 TL), RTX 5080 ekran kartına sahip sürümü için 21 bin 999 yuan (132.200 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan dizüstü bilgisayarın diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.