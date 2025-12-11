Cepte Taşınabilen Bilgisayar Tanıtıldı! 80 GB RAM'e Sahip
Çok küçük bir bilgisayar olan Tiiny AI Pocket Lab'in özellikleri belli oldu. Peki, mini bilgisayarda hangi donanım tercih edildi? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Tiiny AI Pocket Lab gücünü 12 çekirdekli ARMv9.2 tabanlı işlemciden alıyor.
- Bilgisayarda 80 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD bulunuyor.
- Bilgisayar 14,2 x 8 x 2,5 cm boyutlarında ve 300 gram ağırlığında.
Mini PC'ler arasına yeni bir model daha katıldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tiiny AI, Pocket Lab isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Boyutu çok küçük olduğundan dolayı kolayca cepte taşınabilen bu bilgisayar, aşırı güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, bilgisayarda hangi donanım bulunuyor?
Tiiny AI Pocket Lab Özellikleri
- İşlemci: 12 çekirdekli ARMv9.2 tabanlı işlemci
- NPU: 160 TOPS + 30 TOPS ek AI hesaplama gücü
- RAM: 80 GB LPDDR5X (48 GB doğrudan NPU'ya ayrılmış)
- Depolama: 1 TB SSD
- Güç Tüketimi: 65 watt
- Boyutlar: 14,2 x 8 x 2,5 cm
- Ağırlık: 300 gram
- Desteklenen Modeller: Tek tıkla Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral, Phi, OpenAI GPT-OSS kurulumu
Yalnızca 14,2 x 8 x 2,5 cm boyutlarında olan Tiiny AI Pocket Lab 300 gram ağırlığında. Mini bilgisayar bu boyutlara rağmen çok yüksek donanım gücüne sahip. 160 TOPS kapasiteli NPU'ya sahip olan bu bilgisayarda 12 çekirdekli ARM tabanlı işlemci bulunuyor. Bu işlemcide ARMv9.2 mimari mevcut.
Mini PC'de 80 GB LPDDR5X RAM yer alıyor. Bunun 48 GB'lık kısmı doğrudan NPU'ya ayrılmış durumda. 1 TB SSD'ye sahip olan Pocket Lab'in 120 milyar parametreye kadar LLM çalıştırabileceği belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre bilgisayar düzenli OTA yazılım güncellemeleri de alacak.
Yazılım ve kullanım tarafında ise Tiiny AI, karmaşık kurulum süreçlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kullanıcıların Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral ve OpenAI GPT-OSS gibi popüler açık kaynaklı modelleri "tek tıkla" kurup çalıştırabileceği ifade edildi. Bilgisayar tamamen çevrim dışı olarak çalışabiliyor.
Tamamen çevrim dışı çalışma özelliği sayesinde mini bilgisayarda bulut servisine ihtiyaç duymadan tamamen yerel olarak büyük dil modellerini çalıştırmak mümkün. Henüz fiyat bilgisi açıklanmadı ancak bu kadar güçlü bir donanıma sahip mini bilgisayarın ucuz olmaması bekleniyor.