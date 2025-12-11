Cepte Taşınabilen Bilgisayar Tanıtıldı! 80 GB RAM'e Sahip

Mini PC'ler arasına yeni bir model daha katıldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tiiny AI, Pocket Lab isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Boyutu çok küçük olduğundan dolayı kolayca cepte taşınabilen bu bilgisayar, aşırı güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, bilgisayarda hangi donanım bulunuyor?

Tiiny AI Pocket Lab Özellikleri

İşlemci: 12 çekirdekli ARMv9.2 tabanlı işlemci

12 çekirdekli ARMv9.2 tabanlı işlemci NPU: 160 TOPS + 30 TOPS ek AI hesaplama gücü

160 TOPS + 30 TOPS ek AI hesaplama gücü RAM: 80 GB LPDDR5X (48 GB doğrudan NPU'ya ayrılmış)

80 GB LPDDR5X (48 GB doğrudan NPU'ya ayrılmış) Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Güç Tüketimi: 65 watt

65 watt Boyutlar: 14,2 x 8 x 2,5 cm

14,2 x 8 x 2,5 cm Ağırlık: 300 gram

300 gram Desteklenen Modeller: Tek tıkla Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral, Phi, OpenAI GPT-OSS kurulumu

Yalnızca 14,2 x 8 x 2,5 cm boyutlarında olan Tiiny AI Pocket Lab 300 gram ağırlığında. Mini bilgisayar bu boyutlara rağmen çok yüksek donanım gücüne sahip. 160 TOPS kapasiteli NPU'ya sahip olan bu bilgisayarda 12 çekirdekli ARM tabanlı işlemci bulunuyor. Bu işlemcide ARMv9.2 mimari mevcut.

Mini PC'de 80 GB LPDDR5X RAM yer alıyor. Bunun 48 GB'lık kısmı doğrudan NPU'ya ayrılmış durumda. 1 TB SSD'ye sahip olan Pocket Lab'in 120 milyar parametreye kadar LLM çalıştırabileceği belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre bilgisayar düzenli OTA yazılım güncellemeleri de alacak.

Yazılım ve kullanım tarafında ise Tiiny AI, karmaşık kurulum süreçlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kullanıcıların Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral ve OpenAI GPT-OSS gibi popüler açık kaynaklı modelleri "tek tıkla" kurup çalıştırabileceği ifade edildi. Bilgisayar tamamen çevrim dışı olarak çalışabiliyor.

Tamamen çevrim dışı çalışma özelliği sayesinde mini bilgisayarda bulut servisine ihtiyaç duymadan tamamen yerel olarak büyük dil modellerini çalıştırmak mümkün. Henüz fiyat bilgisi açıklanmadı ancak bu kadar güçlü bir donanıma sahip mini bilgisayarın ucuz olmaması bekleniyor.