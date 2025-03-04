Lenovo, MWC'de Katlanıp Dönebilen Yeni Bilgisayarını Tanıttı!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından MWC 2025 etkinliğinde yeni dizüstü bilgisayar konseptleriyle ses getiren Lenovo, oldukça ilginç laptop modellerini etkinlikte sergiledi. Öyle ki markanın yeni cihazlarından bazıları,güneş enerjisiyle şarj olabilirken, bazıları kompakt tasarımına rağmen üst düzey bir performans sunabiliyor.

Firmanın yeni ThinkBook Flip isimli yeni dizüstü bilgisayarı ise ekranıyla öne çıkıyor. Zira yeni laptop hem katlanabiliyor hem de büyüyebiliyor.

Lenovo ThinkBook Flip Özellikleri

Normalde 13 inçlik bir laptop olarak karşımıza çıkan Lenovo ThinkBook Flip, katlanabilir ekranının açılmasıyla beraber 18.1 inçlik dev bir panele dönüşüyor. Söz konusu tasarım, özellikle de büyük ekran kullanımına ihtiyaç duyan tasarımcılar ve geliştiriciler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Söz konusu ekran, 4:6 en boy oranı ile çoklu uygulama kullanımını da kolaylaştıran bir forma sahip. Örneğin kullanıcılar, bir tarayıcı penceresini üstte, not alma uygulaması altta tutarak ekranı tam boyutta ikiye bölebiliyor.

Bununla birlikte mevcut ekranın üst kısmı 180 derece dönüp tıpkı bir tuval gibi yapıya dönüşebiliyor. Kullanıcılar, bu tasarım ile birlikte ekranın bir bölümünü dizüstü bilgisayarın karşısına konumlandırabiliyor. Bu tasarım özellikle de sunum ve sergilerde kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayabilir.

Lenovo, henüz konsept aşamasındaki yeni ThinkBook Flip modelinin teknik özelliklerini açıklamadı. Şirketin cihazı daha da geliştirerek ilerleyen dönemde piyasaya sürmesi bekleniyor.. Gelişmeler için takipte kalın!