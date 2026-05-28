Lenovo 32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! Güçlü İşlemci ve Dahası
Lenovo ThinkPad X13 2026'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. 32 GB RAM'e sahip dizüstü bilgisayarda çok güçlü bir işlemcisi bulunuyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki Lenovo ThinkPad X13 2026 için 10.999 yuan (74.476 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Dizüstü bilgisayarda 13,3 inç ekran boyutu, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık, yüzde 100 sRGB renk gamı, 32 GB RAM ve 54.7 Wh batarya kapasitesi bulunuyor.
- AMD Ryzen AI 7 445 işlemcisine sahip bilgisayarın portları arasında iki adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI 2.1,bir adet USB-A ve bir adet kulaklık girişi mevcut.
Dizüstü bilgisayarları arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, ThinkPad X13 2026'yı tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan laptopta AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. PC ayrıca 32 GB RAM'e sahip.
Lenovo ThinkPad X13 2026'nın Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 13,3 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel
- Ekran Parlaklığı: 400 nit
- Renk Gamı: %100 sRGB
- İşlemci: AMD Ryzen AI 7 445
- Entegre GPU: AMD Radeon 840M
- RAM: 32 GB
- Depolama: 512 GB SSD / 1 TB SSD
- Portlar: 2 x Thunderbolt 4 / 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A, 1 x kulaklık girişi
- Batarya: 54.7Wh
- Ağırlık: Yaklaşık 1kg
Lenovo ThinkPad X13 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?
Lenovo ThinkPad X13 2026, 13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, ayrıca1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.
Dizüstü bilgisayar yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.
Lenovo ThinkPad X13 2026'nın İşlemcisi Nasıl?
ThinkPad X13 2026 gücünü AMD Ryzen AI 7 445 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet Zen 5 çekirdeği ve dört adet Zen 5c çekirdeği bulunuyor. Performans odaklı Zen 5 ve verimlilik odaklı Zen 5c çekirdekleri sayesinde hem yüksek performans hem de enerji verimliliği elde ediliyor.
Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Normalde 2.0 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 4.6 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.
Söz konusu işlemci, GPU ve NPU ile beraber toplamda 115 TOPS performans sunuyor. Bu, canlı çeviri, görsel oluşturma, metin özetleme ya da gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesini sağlıyor. Bu arada Ryzen AI 7 445'te AMD Radeon 840M entegre ekran kartının yer aldığını belirtelim. RDNA 3.5 mimarisine sahip entegre GPU, 2.9 GHz hızına ulaşabiliyor.
Lenovo ThinkPad X13 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?
32 GB RAM'e sahip Lenovo ThinkPad X13 2026'nın portları arasında iki adet Thunderbolt 4, bir adet HDMI 2.1,bir adet USB-A ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor. HDMI 2.1, yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.
Lenovo ThinkPad X13 2026 Türkiye'de Satılacak mı?
Lenovo ThinkPad X13 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo ThinkPad X13 2026'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.
Lenovo ThinkPad X13 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?
Lenovo ThinkPad X13 2026 için 10 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 74 bin 476 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 91 bin TL civarında olabilir. Lenovo ThinkPad X13 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
Editörün Yorumu
Dizüstü bilgisayarda taşınabilirlik oldukça önemli. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olan Lenovo ThinkPad X13 2026'nın kolayca taşınabileceğini söyleyebilirim. Güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunan bu bilgisayarın oyun odaklı olmadığını belirteyim. Port tarafında HDMI 2.1'den USB-A'ya kadar geniş bir yelpaze sunulmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Böylece dönüştürücü taşımaya gerek kalmayacak.