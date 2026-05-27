MSI Bütçe Dostu Bilgisayar Tanıttı! AMD İşlemci, 16 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu mini PC'ler arasına yeni bir model daha katıldı. MSI, Cubi'yi tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı açıklığa kavuştu. PC'de AMD tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. 16 GB RAM'e sahip bilgisayar ayrıca Radeon Vega entegre GPU ile birlikte geliyor.

MSI Cubi'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 5 3500U

Ekran Kartı: Entegre Radeon Vega 8

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB SSD

Portlar: 1 x Type-C, 2 x HDMI, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x ses girişi, 2 x gigabit ethernet portu

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6

MSI Cubi'nin İşlemcisi Nasıl?

MSI Cubi gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alıyor. Zen+ mimarisine sahip olan işlemcide dört çekirdek mevcut. Normalde 2.1 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 3.7 GHz hızına ulaşabiliyor. Bu işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

12 nm işlemciler, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu mini bilgisayar ise DDR4'ü kullanıyor. Bu DDR4, DDR3'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu da genel kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

AMD Ryzen 5 3500U ve Radeon Vega 8'in Oyun Performansı Nasıl?

Palworld : 720p çözünürlükte ve düşük ayarlarda ortalama 40 FPS

Valorant : 900p çözünürlükte ve düşük ayarlarda ortalama 170 FPS

Counter-Strike 2 : 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda ortalama 64 FPS

Fortnite : 720p çözünürlükte ve düşük ayarlarda ortalama 128 FPS

Minecraft : 1080p çözünürlükt eve yüksek ayarlarda ortalama 143 FPS

Genshin Impact : 720p çözünürlükte ve düşük ayarlarda ortalama 46 FPS

PUBG: 720p çözünürlükte ve düşük ayarlarda ortalama 33 FPS

Yukarıda AMD Ryzen 5 3500U ve Radeon Vega 8 entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri yer alıyor.

MSI Cubi'nin Ekran Kartı Nasıl?

Mini bilgisayarda Radeon Vega 8 entegre ekran kartı mevcut. 1.2 GHz civarı hıza kadar ulaşabilen Radeon Vega 8, her ne kadar Counter-Strike 2, Valorant, Undertale, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi oyunları oynatabilse de büyük bütçeli oyunları oynamak için ideal bir ekran kartı olmadığını belirtelim. Bu ekran kartı, video izleme ve temel fotoğraf düzenleme işleri için uygun olacaktır.

MSI Cubi'de Hangi Portlar Bulunuyor?

MSI Cubi'nin portları arasında bir adet Type-C, iki adet HDMI, iki adet USB 3.0, bir adet USB 2.0, bir adet ses girişi, iki adet gigabit ethernet portu yer alıyor. Bu geniş bağlantı seçenekleri sayesinde dönüştürücü kablo aramanıza gerek kalmayacaktır. Bu arada bilgisayar Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor.

Wi-Fi 6 teknolojisi, Wi-Fi 5'e kıyasla aha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha stabil bir bağlantı imkânı sunuyor. Daha düşük gecikme özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve video konferans gibi uygulamalarda önemli bir avantaj elde edilmesini sağlıyor.

MSI Cubi Türkiye'de Satılacak mı?

MSI Cubi'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. MSI markasının bilgisayarları Türkiye'de internet üzerinden satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda MSI Cubi'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

MSI Cubi'nin Fiyatı Ne Kadar?

MSI Cubi için 2 bin 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 936 TL'ye denk geliyor. Mini bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 23 bin TL civarında olabilir. MSI Cubi'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle MSI Cubi'nin oyunlarda yüksek performans isteyen kişilere hitap etmediğini söyleyebilirim. Bu bilgisayar Minecraft ve Counter-Strike 2 dahil olmak üzere donanımı pek zorlamayan oyunları sorunsuz şekilde çalıştıracaktır. PC'nin 3D modelleme ve video düzenleme gibi ağır işler için de uygun olmadığını belirteyim. Bu arada uzun süreli kullanımda 512 GB depolama alanı yetersiz gelmeye başlayabilir.