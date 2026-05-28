Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi, Redmi K100 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi K100'ün kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: Bulunacak.

Bulunacak. Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekrise serinin bir önceki modeli Redmi K90'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da 20 megapiksel ön kamera görebiliriz.

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K100'de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Redmi K100'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. K100 ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayayacak. Bu arada 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100'ün ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED, çok canlı renklere sahip.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K90, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük olduğunu söylemek mümkün.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100'ün yaklaşık 4 bin yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 53 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Redmi K100'ün işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu arada telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.