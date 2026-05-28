100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 8500 mAh Bataryası Var

Yeni amiral gemisi modeli iQOO 16'nın şarj hızı ortaya çıktı. Yüksek şarj hızı sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafikler esahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

iQOO 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

iQOO 16, Kaç W Hızlı Şarj Sunacak?

iQOO'nun yeni amiral gemisi modeli, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu arada serinin önceki modeli iQOO 15'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Android telefon 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO 16'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için oyun performansı belli değil. iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 16'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Bu arada iQOO 15'te de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 16'nın 2026 yılının kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. iQOO 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 848 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 68 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO 16'nın yüksek şarj hızı ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Yüksek şarj hızı sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.