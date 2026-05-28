Dev Bataryalı Ucuz Android Telefon Yolda! Prizin Yerini Unutturacak

Itel'in ucuz Android telefonu Power 80'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Power 80'in özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Bu işlemci, donanımı zorlamayan mobil oyunlraı çalıştırabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Itel Power 80'in Özellikleri Neler Olacak?

Itel Power 80'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Itel Power 80'in ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Power 70'te 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre ynei telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Itel Power 80'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor. Bu arada 12 nm işlemciler, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Unisoc T7250 işlemcisinin Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Bu arada Power 70'te Helio G50 Ultimate mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Itel Power 80'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Power 80'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Itel Power 80'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Itel'ın yeni telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada önceki modelde 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Itel Power 80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Itel Power 80'in 2026 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Power 70, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Itel Power 80 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor ancak Power 70 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Power 80'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Itel Power 80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Itel Power 70 için 85 dolar (3.901 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Power 80'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 95 dolar (4.360 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada 7.000 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence en az 45W olmalı. Bu arada telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.