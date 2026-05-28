OPPO'nun Amiral Gemisi Telefonu Bir İlke İmza Atacak!

OPPO geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Find X9’un devam modeli için geri sayıma geçti. Find X10 ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan raporların ortak noktası selefi gibi amiral gemisi özellikleri sunacağı yönünde. Son gelişmeler ise akıllı telefonun selfie kamerasıyla ilgili yeni detayları ortaya koyuyor.

OPPO Find X10 Ön Kamera Özelilkleri Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Find X10’da kare formda bir selfie kamerası kullanılacak. Bu sensörün 100 megapiksel çözünürlüğünde olduğu belirtiliyor. Telefon pazarında ön kamera deliklerinin genellikle yuvarlak yapıda olduğunu düşündüğümüzde kare formda bir selfie sensörü oldukça ilgi çekici diyebiliriz. Şu an için kesin olmasa da yeni modelde kare bir selfie kamerasının tercih edilmesinin grup fotoğrafları ve görüntülü görüşmelerde daha rahat bir kullanım imkanı sağlaması bekleniyor.

Kare formdaki sensörler, kameranın yalnızca dikey değil yatay yönde de aynı genişlikte görüntü almasını sağlıyor. Bu sayede telefonu çevirmeden daha fazla alan kadraja giriyor ve fotoğraf ya da videoda kenarlardan kesilme yaşanmıyor.

OPPO Find X10'un Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500 Plus

Dimensity 9500 Plus Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP veya 64 MP

200 MP veya 64 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: Çözünürlüğü belli değil

Çözünürlüğü belli değil İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X10'da 6,59 inç boyutlarında, 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan bir OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek diyebiliriz. Bununla birlikte OLED teknolojisi ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek.

Burada bir karşılaştırma yapacak olursak geçen yılki Find X9'da 6,59 inçlik, 1256 x 2760 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir ekran tercih edilmişti. Kısacası tüm bunları dikkate alarak yeni modelde yenileme hızlarının büyük oranda artacağını söylemek mümkün.

OPPO Find X10 İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda MediaTek Dimensity 9500 Plus işlemcisinin kullanılması söz konusu. Bu yonga setinin standart Dimensity 9500’ün hız aşırtmalı versiyonu olduğu belirtiliyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti 4 nm tabanlı yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı diyebiliriz.

Oyun performansında da kullanıcıları üzmeyen donanım Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabilme imkanınız olacak.

OPPO Find X10 Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 200 megapiksel ana ve 200 veya 64 megapiksel periskop telefoto sensörleri yer alacak. Maalesef ultra geniş açı lensinin çözünürlüğüyle ilgili bir detay mevcut değil. Karşılaştırma yaparsak Find X9’da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörleri kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelde de 50 megapiksel veya daha üzeri bir ultra geniş açı kamera bulunabilir.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 geçen yılın ekim ayında piyasaya sürüldü. Bu nedenle Çinli markanın yeni modelin tanıtımında da selefinin takvimine sadık kalması söz konusu. Bu kapsamda Find X10’un eylül veya ekim aylarında kullanıcıların beğenisine sunulması kuvvetle muhtemel. Bunun dışında Find X9 ülkemizde satışa çıkmadı. Bunu göz önüne alarak yeni modelin de ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO Find X10 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 616 dolar (28.277 TL) civarında bir fiyat etiketiyle çıkış yaptı. Yeni model selefinden daha güçlü olacağından muhtemelen 650 dolar (29.837 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. Buna da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 60.873 TL'ye denk geliyor. Tabii şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10'un kare formda bir selfie kamerasına sahip olacağı bilgisi beni şaşırttı. Bununla birlikte söz konusu selfie kamerası 100 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Bunun dışındaki özellikleri de amiral gemisi seviyesinde olacak diyebilirim. Özellikle işlemcisinin oyunları en ufak bir sorun çıkarmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.