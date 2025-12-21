Lenovo'dan Ucuz Fotoğraf Makinesi! 4K Video Kaydı ve Dahası

Uygun fiyatlı fotoğraf makineleri arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, X1 isimli yeni bir fotoğraf makinesi tanıttı. Bununla beraber cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok pratik bir şekilde kullanılabilen Lenovo X1, yüksek çözünürlüklü video kaydı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo X1 Özellikleri

Sensör: 12 MP Sony 1/3 inç CMOS

12 MP Sony 1/3 inç CMOS Yakınlaştırma: 18x dijital yakınlaştırma

18x dijital yakınlaştırma Filtreler: 20 adet dahili güzellik filtresi

20 adet dahili güzellik filtresi Video: 4K çözünürlük, 30fps kayıt

4K çözünürlük, 30fps kayıt Ekran: 2.8 inç, 2.5D kavisli cam

2.8 inç, 2.5D kavisli cam Depolama: 128 GB'a kadar TF kart desteği

128 GB'a kadar TF kart desteği Bağlantı: OTG dosya aktarımı (PC gerekmeden telefona)

OTG dosya aktarımı (PC gerekmeden telefona) Batarya: 950 mAh

Özellikle vlog çekimleri, seyahat videoları ve günlük kullanıma hitap eden Lenovo X1, basit arayüzü ve pratik özellikleriyle öne çıkıyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony 1/3 inç CMOS sensöre sahip olan cihaz, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Fotoğraf makinesi ayrıca 18x dijital zoom yapabilme yeteneğine de sahip.

Özellikle son dönemde çok popüler olan güzellik fitresi özelliği Lenovo X1'de de bulunuyor. Cihazda 20 adet güzellik filtresi mevcut. Bu filtreler, fotoğrafın çok daha etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Fotoğraf makinesinde bunların yanı sıra sahne tanıma ve otomatik pozlama gibi akıllı çekim modları da yer alıyor.

Retro tarzı bir tasarıma sahip olan fotoğraf makinesinde 2,8 inç büyüklüğünde 2.5D kavisli bir ekran bulunuyor. OTG desteği sayesinde fotoğrafları ve videoları bilgisayara ihtiyaç duymadan akıllı telefona aktarabilmek mümkün. Fotoğraf makinesinde ayrıca 128 GB'a kadar TF kart desteği de bulunuyor. 950 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Lenovo X1 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu fotoğraf makinesi Lenovo X1 için 349 yuan (2.123 TL) fiyat etiketi belirlendi. Beyaz renk seçeneğine sahip olan cihaz Çin'de satışa sunuldu. Fotoğraf makinesinin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.