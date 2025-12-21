Lenovo'dan Ucuz Fotoğraf Makinesi! 4K Video Kaydı ve Dahası
Lenovo X1'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Lenovo'nun uygun fiyatlı fotoğraf makinesi hangi donanım ile birlikte geliyor? İşte detaylar!
Uygun fiyatlı fotoğraf makineleri arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, X1 isimli yeni bir fotoğraf makinesi tanıttı. Bununla beraber cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok pratik bir şekilde kullanılabilen Lenovo X1, yüksek çözünürlüklü video kaydı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Lenovo X1 Özellikleri
- Sensör: 12 MP Sony 1/3 inç CMOS
- Yakınlaştırma: 18x dijital yakınlaştırma
- Filtreler: 20 adet dahili güzellik filtresi
- Video: 4K çözünürlük, 30fps kayıt
- Ekran: 2.8 inç, 2.5D kavisli cam
- Depolama: 128 GB'a kadar TF kart desteği
- Bağlantı: OTG dosya aktarımı (PC gerekmeden telefona)
- Batarya: 950 mAh
Özellikle vlog çekimleri, seyahat videoları ve günlük kullanıma hitap eden Lenovo X1, basit arayüzü ve pratik özellikleriyle öne çıkıyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony 1/3 inç CMOS sensöre sahip olan cihaz, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Fotoğraf makinesi ayrıca 18x dijital zoom yapabilme yeteneğine de sahip.
Özellikle son dönemde çok popüler olan güzellik fitresi özelliği Lenovo X1'de de bulunuyor. Cihazda 20 adet güzellik filtresi mevcut. Bu filtreler, fotoğrafın çok daha etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Fotoğraf makinesinde bunların yanı sıra sahne tanıma ve otomatik pozlama gibi akıllı çekim modları da yer alıyor.
Retro tarzı bir tasarıma sahip olan fotoğraf makinesinde 2,8 inç büyüklüğünde 2.5D kavisli bir ekran bulunuyor. OTG desteği sayesinde fotoğrafları ve videoları bilgisayara ihtiyaç duymadan akıllı telefona aktarabilmek mümkün. Fotoğraf makinesinde ayrıca 128 GB'a kadar TF kart desteği de bulunuyor. 950 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.
Lenovo X1 Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu fotoğraf makinesi Lenovo X1 için 349 yuan (2.123 TL) fiyat etiketi belirlendi. Beyaz renk seçeneğine sahip olan cihaz Çin'de satışa sunuldu. Fotoğraf makinesinin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.