Çift Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 6 GB RAM'e Sahip

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılacak. Lava Blaze Duo 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Uygun fiyat etiketine sahip olan Android telefon, çift ekranı sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Akıllı telefon bunun yanı sıra yüksek çözünürlük ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Lava Blaze Duo 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İkinci Ekran Boyutu: 1,6 inç

1,6 inç İşlemci: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 RAM: 6 GB LPDDR5

6 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB UFS 3.1 depolama

128 GB UFS 3.1 depolama Arka Kamera: 50 MP Sony IMX752 ana kamera

50 MP Sony IMX752 ana kamera Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Kalınlık: 7,55 mm

7,55 mm Ağırlık: 181 gram

181 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre Lava Blaze Duo 3, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu Android telefon, AMOLED ekran ğüzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. Yenileme hızına dair bir bilgi paylaşılmadı ancak akıllı telefon muhtemelen 120Hz yenileme hızı sunacaktır. İkinci ekran ise 1,6 inç büyüklüğünde olacak.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 7060 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan oyun telefonu Lava Play Max'te MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Lava Blaze Duo 3'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 ana kamera bulunacak. Ön kameraya dair bir bilgi paylaşılmadı. 7,55 mm kalınlığında ve 181 gram ağırlığında olacak akıllı telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Lava Blaze Duo 3 Fiyatı

Lava Blaze Duo 3'ün 15.000 rupi (7.171 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Hindistan'da piyasaya sürülecek çift ekranlı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.