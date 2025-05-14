Lenovo Çok Ucuz Tablet Tanıttı! Özellikleri Şaşırtıyor

Uygun fiyatlı tabletler arasına yeni bir model katıldı. Lenovo, Xiaoxin Pad 11 2025 isimli bir tablet tanıttı. Kalem destekli ucuz tablet Xiaoxin Pad 11 2025 işlemcisi, bataryası ve ekran özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Lenovo Xiaoxin Pad 11 2025 Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaoxin Pad 11 2025, LCD ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 500 nit tepe parlaklık sunuyor. Tablette kalem desteği de bulunuyor. Bu, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Tablet gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Cihaz 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Xiaoxin Pad 11 2025 modelinde 2 TB'a kadar microSD desteği bulunuyor. Tabletteki Lingjing Engine teknolojisi, uygulama başlatma sürelerini hızlandırıyor ve genel performansı artırıyor.

Dolby Atmos teknolojisini destekleyen dört adet hoparlörlerin yer aldığı tablette 7.040 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yalnızca 7,15 mm kalınlığındaki tablet yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekliyor.

Lenovo Xiaoxin Pad 11 2025 Fiyatı