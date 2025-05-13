OnePlus 144Hz Ekrana Sahip Çok Güçlü Tablet Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı
OnePlus Pad 2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Çok güçlü işlemciye sahip olan tablet yüksek yenileme hızı sunuyor. İşte tablete dair detaylar!
Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13T isimli telefonu tanıtan OnePlus, yeni tablet tanıttı. Pad 2 Pro olarak isimlendirilen tablet yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi ve çok güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor.
OnePlus Pad 2 Pro Özellikleri
13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 2 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 315 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 675 gram ağırlığındaki tablet 289,61 x 209,66 x 5,97 mm boyutlarında.
Tablette 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen Pad 2 Pro modeli 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleri mevcut.
Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 12.140 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
OnePlus Pad 2 Pro Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 3.199 yuan (17.233 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.499 yuan (18.852 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 3.799 yuan (20.468 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3.999 yuan (21.546 TL)