OnePlus 144Hz Ekrana Sahip Çok Güçlü Tablet Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13T isimli telefonu tanıtan OnePlus, yeni tablet tanıttı. Pad 2 Pro olarak isimlendirilen tablet yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi ve çok güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor.

OnePlus Pad 2 Pro Özellikleri

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 2 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 315 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 675 gram ağırlığındaki tablet 289,61 x 209,66 x 5,97 mm boyutlarında.

Tablette 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen Pad 2 Pro modeli 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleri mevcut.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 12.140 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OnePlus Pad 2 Pro Fiyatı