Lenovo Bütçe Dostu Oyun Tableti Tanıttı! 12 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata 144Hz ekran sunan Yoga Tab Plus'ı duyuran Lenovo, yeni bir tablet tanıttı. Xiaoxin Pro GT isimli oyun tableti yüksek RAM kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Yeni tablet için 1.799 yuan (10.193 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Lenovo Xiaoxin Pro GT Özellikleri

11,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Xiaoxin Pro GT, LCD ekran üzerinde 2000 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 458 gram ağırlığındaki Android tablet %98 DCI-P3 renk gamutuyla canlı renkler sunuyor.

Yalnızca 5,99 mm kalınlığındaki tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, yüksek grafik kalitesine sahip olan mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Lenovo'nun oyun odaklı yeni tableti 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

8860 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tablette kalem desteği de bulunuyor. Lenovo'nun kalemi 8192 seviye basınç hassasiyeti ve 0.3ms ultra düşük gecikme süresi sunuyor. Bu, tabletin oyunun yanı sıra çizim ve not alma gibi işler için de uygun olduğunu gösteriyor.

Lenovo Xiaoxin Pro GT Fiyatı