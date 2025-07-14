Lenovo'dan Uygun Fiyatlı Tablet! 144Hz Ekran ve 16 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz aylarda 165Hz ekranlı güçlü tablet Legion Tab Y700 2025'i duyuran Lenovo, yeni bir tablet tanıttı. Lenovo Yoga Tab Plus isimli tablet, güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Lenovo Yoga Tab Plus Özellikleri

12,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Yoga Tab Plus, LCD ekran üzerinde 1840 x 2944 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Vision teknolojisini destekleyen tablet 640 gram ağırlığında.

Yoga Tab Plus gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8,52 mm kalınlığındaki tablette 16 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Tabletin yan tarafında parmak izi sensörü de yer alıyor.

USB Type-C portuna sahip olan tablette klavye ve kalem desteği de mevcut. Bu, tablet deneyimini üst seviyeye taşıyor. Peki, Lenovo'nun yeni tableti Yoga Tab Plus'ın fiyatı ne kadar?

Lenovo Yoga Tab Plus Fiyatı

Lenovo Yoga Tab Plus'ın 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 44 bin 999 Hindistan rupisi (21.055 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 47 bin 999 Hindistan rupisi (22.459 TL) fiyat etiketi belirlendi.