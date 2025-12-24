Kendi Kendini Şarj Eden Klavye ve Mouse Geliyor! Pil Derdine Son

Lenovo, 2026 yılı için büyük bir hazırlık yapıyor. CES fuarından önce sızdırılan bilgilere göre Çin merkezli teknoloji devinin yeni ürünleri arasında pil değiştirme derdine son verecek klavye ve mouse da yer alacak. Özellikle klavye, farklı kullanım şekillerine göre değişen vuruş hassasiyeti dâhil pek çok özelliği ile vazgeçilmez hâle gelecek gibi görünüyor.

Lenovo, Kendiliğinden Şarj Olan Fare ve Klavye Tanıtacak

Lenovo'nun yeni klavye konsepti, kullanım biçimine göre tuş vuruş hissiyatını değiştiren bir teknoloji içeriyor. Söz konusu teknoloji, çok hızlı hareket ettiğiniz oyunlar oynuyorsanız daha hafif vuruş hissiyatı sağlıyor fakat Microsoft Word ve benzeri uygulamalarda yazı yazarken daha sert vuruş hissiyatı elde ediyorsunuz.

Genel olarak dar bir tasarıma sahip olan klavyede ilginç bir şekilde Windows klavyelerinde artık bir tür standart hâline gelen Microsoft Copilot tuşu bu yer almıyor. En dikkat çekici kısmı ise hiç pil değiştirme gibi işlemlerle uğraşmanıza gerek bırakmayacak otomatik şarj özelliğini içermesi.

Bu klavye sadece güneş ışığı ile değil, sıradan bir oda ışığı gibi düşük ışıklandırma koşullarında bile şarj olabiliyor. Bu sayede sürekli olarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretip pil değiştirme gibi gereksinimleri ortadan kaldırıyor ve siz de asıl odaklanmanız gereken işlere zaman ayırabiliyorsunuz.

Lenovo'nun yeni mouse'unun klavyeden farklı olarak doğrudan satışa sunulması bekleniyor. Bu fare tıpkı klavyede olduğu gibi yarı saydam bir tasarım ile beraber kullanıcıların karşısına çıkacak. Grinin iki farklı sürümü ile birlikte gelecek. Ayrıca bu farenin birden fazla cihaza bağlanması mümkün olacak.