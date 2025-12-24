200 MP Kameralı Çok Ucuz Telefon Geliyor! 12 GB RAM'e Sahip

Realme, 16 Pro isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme 16 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 16 Pro'nun 25 bin rupi (11.930 TL) ile 30 bin rupi (14.316 TL) arasında bir fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Realme 16 Pronun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Boyutlar: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

162,6 x 77,6 x 7,75 mm Ağırlık: 192 gram

Akıllı telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Realme Narzo 90'da ise MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Realme 16 Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu telefon, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. 162,6 x 77,6 x 7,75 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olcak telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak.

Ucuz Android telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunacak.

Realme 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin merakla beklenen uygun fiyatlı Android telefonu 16 Pro, 6 Ocak tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun gri, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacağı söyleniyor.