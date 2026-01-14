OLED Monitör Tanıtıldı! 4K Çözünürlük, 120Hz Ekran ve Dahası

Lenovo, başta mesleği gereği her gün grafik tasarım, video düzenleme ve benzeri işlerle uğraşanlar olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yeni OLED monitörünü tanıttı. Yoga Pro 27UD-10 olarak adlandırılan bu yeni model, yüksek yenileme hızı ve parlaklık seviyesi ile beraber geliyor.

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Özellikleri

26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Yoga Pro 27UD-10, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve 4K çözünürlük sunuyor. Markaya göre Vesa DisplhayHDR True Black 400 standardını karşılayan bu monitör, %99 sRGB ve ve DCI-P3 kapsama alanı, %96 Adobe RGB sunuyor. Ayrıca sRGB ve Adobe RGB'de 1'in altında, DCI-P3'te ise 2'nin altında Delta E değerine ulaşıyor.

Delta değeri, ekrandaki rengin gerçek renkten ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. 1'in altında olması, insan gözünün orijinal renk ile ekrandaki renk arasındaki farkı ayırt edemeyeceği kadar yüksek bir renk doğrululuğuna sahip olduğu anlamına geliyor. Öte yandan monitör, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği sunuyor.

USB Type-C desteği ile beraber gelen monitör, HDMI ve DisplayPort kablo girişleri için kullanılabilecek bağlantı noktalarına sahip. Ayrıca parlaklığı otomatik olarak ayarlayabilen gelişmiş ortam ışığı sensörü de mevcut. Şirket, Yoga Pro 9i Gen 11 Aura Edition ile senkronize şekilde çalışacak şekilde geliştirilen bu monitörün güç tüketiminin standart kullanımda 80W, yoğun kullanımda ise 310'a kadar ulaştığı belirtildi.

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Fiyatı

Lenovo Yoga Pro 27UD-10 için 1499.99 dolar (64 bin 755 TL) fiyat etiketi belirlendi. Monitör, yüksekliği ayarlanabilen standıyla beraber geliyor. Monitör standı varken ağırlığı 6,7 kilogram. Standı yokken bu ağırlık 4,5 kilograma düşüyor. Lenovo, bu modelle ayrıca Sony'nin IMX678 sensörünü kullanan 4K HDR kamera ile görüntülü görüşme ve ses kaydı için dört mikrofon da sunuyor.