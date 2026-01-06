TV Boyutunda Monitör Tanıtıldı! 4K OLED ve Dahası

Dell, CES 2026'da zengin renk yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken yeni monitörü 32 inç 4K QD-OLED UltraSharp monitörünü duyurdu. Markanın yeni monitörü çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşacak. Bu monitör, Dell'in 2025'teki 4K QD-OLED monitörüne kıyasla çok daha yüksek renk doğruluğu sağlıyor.

32 İnç 4K QD-OLED UltraSharp'ın Özellikleri Neler?

Dell'in UltraSharp 32 4K QD-OLED monitörü, 120Hz yenileme hızı ve yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Dolby Vision HDR destekli bu monitör, bir adet Thunderbolt 4 bağlantısı sunuyor ancak bunun üzerinden dizüstü bilgisayarları 140W gücünde şarj etmenin mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor.

Dell'in önceki benzer modellerinde mevcut HDMI 2.1 girişi ne yazık ki bu yeni versiyonda yer almıyor. Üzerinde diğer cihazları şarj etmek için iki adet USB girişi mevcut. Buna ek olarak bir adet ethernet bağlantı noktası da bulunuyor. Daha önce de değindiğimiz üzere monitörün en büyük avantajlarının başında renk doğruluğu geliyor.

Delta E < 1 oranı ile yüksek renk doğruluğu sunan bu monitör, ekrandaki renklerin gerçeğe en yakın hâliyle görünmesini mümkün hâle getiriyor. Bunu göz önünde bulundurarak monitörün özellikle renklerin ön planda olduğu fotoğrafçılık, video montaj ve grafik tasarım gibi işlerle uğraşanlara hitap ettiğini söylemek mümkün.

32 İnç 4K QD-OLED UltraSharp'ın Fiyatı Ne Kadar?

32 inç 4K QD-OLED UltraSharp monitör için 2,599.99 dolar (yaklaşık 111 bin 911 TL) fiyat etiketi belirlendi. Dell tarafından yapılan açıklamaya göre bu monitör, 24 Şubat'ta satışa sunulmaya başlanacak. 2025 yılında aynı boyuta sahip 4K QD-OLED model çıkarmış olsa da bu model öncekinden farklı olarak yüksek renk doğruluğu sunması ile öne çıkıyor.