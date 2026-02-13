Çift Ekranlı Laptop Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı! 32 GB RAM'i Var

ASUS'un CES 2026'da tanıttığı Zenbook Duo modeli Türkiye'de ön siparişe açıldı. Yeni dizüstü bilgisayar, yüksek yenileme hızı, 32 GB RAM ve 2 TB SSD gibi pek çok özellikle birlikte geliyor. Çift ekrana sahip olması ile dikkatleri üzerine çeken laptop, tasarım tarafındaki yenilikler ile ön plana çıkıyor.

ASUS Zenbook Duo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

ASUS Zenbook Duo, 153 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Dizüstü bilgisayarların teslimatına ise 31 Mart 2026 tarihinde başlanacak. Gri renk seçeneği ile birlikte sunulan cihaz, Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte geliyor. Yüksek çözünürlük sunan model gerek günlük gerek iş amaçlı kullanımlara uygun olacak şekilde tasarlandı.

ASUS Zenbook Duo'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 14 inç (Çift Ekran)

: 14 inç (Çift Ekran) Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 3K

: 3K Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Intel Core Ultra X9 388H

: Intel Core Ultra X9 388H Batarya : 99Wh

: 99Wh RAM: 32 GB LPDDR5X

32 GB LPDDR5X Depolama: 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

ASUS Zenbook Duo, 14,0 inç ekranla birlikte geliyor. OLED ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. İki ekrana sahip olması, aynı anda birden çok uygulama üzerinde çalışmanızı mümkün kılıyor. Ayrıca dokunmatik özelliğine sahip olması sayesinde tablet şeklinde kullanmak da mümkün hâle geliyor.

Intel Core Ultra serisi işlemci ve entegre NPU ile desteklenen bilgisayar, 32 GB LPDDR5x RAM ve 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD sunuyor. 99 Wh kapasiteli batarya ile ideal kullanım süresi elde etmenize olanak tanıyan bilgisayar, Thunderbolt 4, USB-A ve HDMI 2.1 gibi portları destekliyor. Bu arada geçtiğimiz ayın başlarında tanıtılan ASUS Zenbook A16'nın 48 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim.

USB Type-C ve 100W Ultra mini AC adaptör ile birlikte gelen laptop, MIL-STD 810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca Windows Hello destekli IR işlevli FHD kamera mevcut. Böylece düşük ışık içeren ortamlarda bile yüzünüzü kullanarak doğrulama yapmanız mümkün hâle geliyor.