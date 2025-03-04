Lenovo MWC'de 3.2K OLED Ekrana Sahip Yeni Bilgisayar Tanıttı

Lenovo, MWC 2025 etkinliğinde Yoga Pro 9i Aura Edition isimli dizüstü bilgisayar tanıttı. Şık tasarıma sahip olan bilgisayar hem etkileyici ekran özellikleri hem de güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Özellikleri

16 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, PureSight Pro tandem OLED ekran üzerinde 3.2K çözünürlük ve 1600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Bilgisayarın Dolby Vision HDR ve VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikları da bulunuyor.

Lenovo marka yeni bilgisayar sRGB, Display P3 ve Adobe RGB renk gamlarının yüzde 100'ünü kapsıyor. Renk doğruluğu konusunda başarılı bir performans sergileyen bilgisayarda dokunmatik ekran seçeneği de mevcut.

Gücünü Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H işlemcisinden alan bilgisayarda 8 GB GDDR 7 VRAM'li NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı bulunuyor. 64 GB'a kadar LPDDR5X-7467 RAM sunan laptopta 1 TB PCIe NVMe depolama mevcut.

Dolby Atmos teknolojisini destekleyen Yoga Pro 9i Aura Edition altı adet hoparlör içeriyor. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteğine sahip laptopta iki adet USB4 Type-C, bir adet HDMI 2.1, iki adet USB 3.2 Gen1 Type-A, bir adet SDS kart okuyucu ve 3,5 mm kombo ses jakı yer alıyor.

84WHr batarya kapasitesi ile beraber gelen bilgisayarda 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera da mevcut. Bilgisayar ayrıca yapay zeka tabanlı çeşitli hizmetler de sunuyor. Bu hizmetler daha verimli bir kullanım elde edilmesini sağlıyor.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Fiyatı

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition isimli dizüstü bilgisayar 2025 yılının haziran ayından itibaren 1.699 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bilgisayarın Türkiye'de satılıp satılmayacağı bilinmiyor.