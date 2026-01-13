Kulaklıkları Mikrofonlu Yapan Cihaz Tanıtıldı! Gürültü Engelliyor

Sennheiser, Hi-Fi kulaklıklarını eksiksiz bir oyuncu kulaklığına dönüştüren yeni HD 500 BAM'i duyurdu. Takar takmaz kullanmaya hazır hâline gelen bu yeni cihaz, yüksek kaliteli ses veren bu kulaklıklardan birini kullanan ancak mikrofon olmadığı için oyunlarda ya da sesli görüşmelerde ayrıyeten bir mikrofon kullanmak zorunda kalan kişilere hitap ediyor.

Sennheiser HD 500 BAM Özellikleri

Sennheiser HD 500 BAM hâlihazırda masanızın olmazsa olmaz parçası Hi-Fi kulaklıkları ses kalitesinden ödün vermeden mikrofonlu bir kulaklığa dönüştürmeye olanak tanıyor. Bu cihaz bağımsız olarak çalışmıyor. Kulaklığın girişine takıldıktan sonra doğrudan kullanmaya hazır hâle geliyor. Counter-Strike 2, Valorant ve benzeri çevrim içi oyunlarda iletişim kurmaya yardımcı oluyor.

Cihaz, 10 mm'lik condenser mikrofonla birlikte geliyor. Bu mikrofon, sinyalleri yüksek hassasiyetle işleyerek karşı tarafa sesinizin net bir şekilde iletilmesine olanak tanıyor. Sesinizin doğal tonu korunurken dijital bozulmaların da önüne geçiliyor. Böylece ister canlı yayın ister toplantı ister oyunda konuşuyor olun, kaliteli bir ses elde edebiliyorsunuz.

Mikrofon, sadece sizin sesinize odaklanıyor. Bu sayede çevredeki gürültüler ise minimum seviyede geliyor. Kablonun üzerinde ses seviyesini ayarlayabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Ayrıca mikrofonu sessize almanız gerektiğinde kullanabileceğiniz bir düğme de sunuluyor. PC, Mac, oyun konsolları, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor.

Sennheiser HD 500 BAM Fiyatı

Sennheiser HD 500 BAM için 4990 rupi (2 bin 387 TL) fiyat etiketi belirlendi. 1,5 metre kablo uzunluğuna sahip olan cihaz, HD 560S, HD 599 SE, HD 505, HD 569, HD 620S ve HD 500 serisinin diğer modellerini destekliyor. Sadece 36 gram ağırlığa sahip cihaz, 100-16.000Hz frekans aralığı ile geliyor.