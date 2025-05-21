Lenovo'dan Ucuz Oyun Tableti: 165Hz Ekran ve Güçlü İşlemciye Sahip!

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı Xiaoxin Pad 11 2025 tabletini tanıtan Lenovo, Legion Tab Y700 (2025) isimli yeni tablet tanıttı. Oyun tableti güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı, büyük batarya kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Lenovo Legion Tab Y700 (2025) Özellikleri

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Legion Tab Y700 (2025), LCD ekran üzerinde 1904 x 3040 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 408 PPI piksel yoğunluğu ve 600 nite kadar parlaklık sunuyor. 340 gram ağırlığındaki tablet 208,54 x 129,46 x 6,99 mm boyutlarında.

En iyi tablet modelleri arasında yer alan Tab Y700 (2025) gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Tablet 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X Ultra RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı UFS 4.0 depolama seçeneği bulunuyor. Cihazda ayrıca microSD desteği de mevcut.

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen cihazda stereo hoparlörler bulunuyor.

7600 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Android 15 tabanlı ZUI 16 ile birlikte gelen Lenovo Legion Tab Y700 (2025) ne kadar fiyata satılıyor?

Lenovo Legion Tab Y700 (2025) Fiyatı