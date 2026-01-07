Pervanesiz Uçan Motosiklet Tanıtıldı! Bu Fiyata Ev Alınıyor

Leo Flight, CES 2026'da JetBike isimli yeni elektrikli hava aracını tanıttı. Pervane içermeyen bu yeni araç sadece tek bir kişi tarafından kullanılabiliyor. Bu araç kullanıcılara sunduğu birbirinden etkileyici özelliklerin yanı sıra yüksek fiyatı etiketiyle de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Leo Flight JetBike Özellikleri

JetBike, saatte 97 kilometre hıza ulaşabiliyor. Her ne kadar hızlı bir araç olsa da havada kaldığı süre çok az. Batarya kapasitesi dolayısıyla yalnızca 15 dakika boyunca havada kalabilen bu araç kısa süre içinde yaklaşık 24 kilometrelik bir mesafeyi katedebiliyor. Bu bakımdan daha çok şehir içi kullanımlara uygun olduğu söylenebilir.

Araç yerden en fazla 4,5 metre yukarı çıkabiliyor. Pervanesiz tasarımı sayesinde araç yaklaşık 80 dB ses çıkarıyor. Yaklaşık 2x2 metre boyutlarında olan bu araç tıpkı normal motosikletler gibi sıradan bir ev garajına rahatlıkla sığabiliyor. Böylece park konusunda herhangi bir sorun çıkarmayan JetBike için çok büyük bir alana sahip olmanıza gerek kalmıyor.

Şarj konusunda da boyutta olduğu gibi pratik bir çözüm sunan bu araç, özel şarj istasyonlarına gerek bırakmıyor. Evinizdeki standart prizleri kullanarak da kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Bu arada şirket, uçuşun riskli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. JetBike'ı satın alan kişilerin pilot eğitimi almasını ya da Microsoft Flight Simulator gibi simülatörler ile pratik yapmasını tavsiye ediyor.

Leo Flight JetBike Fiyatı

Leo Flight JetBike için 99.900 dolar (4 milyon 305 bin 119 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şu anda satın almak isteyenlerden 999 dolarlık (43 bin 12 TL) bir ön ödeme talep ediliyor. Aracın yoğun ilgi görmesi üzerine 2026 ve 2027 yılları için ayrılan tüm stoklar şimdiden tükendi. Aracın ilk sahiplerine 2026'nın sonlarına doğru teslim edilmesi planlanıyor.