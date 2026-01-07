Bu Anime Asistan Yalnızlığı Bitirecek! Her Yere Gidiyor (Video)

Razer, oyun oynarken size takıldığınız zamanlarda gerçek zamanlı olarak yardımcı olan yeni asistanı Project Ava'yı tanıttı. Bu projenin fiziksel versiyonunu CES 2026'da sergileyen şirket, cihazın oyunların haricinde pek çok amaçla kullanılabileceğini de gözler önüne sererek geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazandı.

Project Ava Özellikleri

Ava, siz oyun oynarken ekranın binlerce fotoğrafını çekip analiz ediyor ve o anda nerede olduğunuz, ne yaptığınız ve hangi tür zorluklarla karşı karşıya kaldığınız gibi durumları öğreniyor. Daha sonra size yol gösteren önemli ipuçları sağlamaya başlıyor. Asistanın sunduğu bu destek, oyunculara ciddi avantajlar sağlıyor.

Oyuncular, tamamlaması en zor oyunlarda düşmanların hamle yapmadan önceki animasyonlarını veya efektleri öğrenerek size gelecek hamleyi önceden belirleyip oradan kurtulmanıza olanak tanıyor. Düşmanların zayıf noktalarına da hâkim olan Ava, rakibe en iyi ne zaman saldırılacağını da biliyor ve sesli komutlar vererek size yol gösteriyor.

League of Legends gibi oyunlarda mini haritayı takip edebilen bu yapay zeka destekli asistan, rakip şampiyonların yerini size anında söyleyerek hızlıca aksiyon almanıza yardımcı oluyor. Öte yandan hangi eşyaları almanız gerektiği konusunda bir fikriniz yoksa yine Ava'dan yardım isteyebiliyorsunuz. Maç bittikten sonra sizin için oyundaki performansınızı dahi analiz edebiliyor. Nerede hata yaptığınızı söyleyerek kendinizi geliştirme fırsatı sunuyor.

CES 2026'da sergilenen fiziksel versiyonu, asistanın tek kullanım yollarının bunlarla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Ava'nın fiziksel sürümü, gerçek hayatta da kullanılabiliyor. Örneğin ona günlük planlamalar yaptırabiliyor, kıyafetinizin üzerinde nasıl durduğunu sorabiliyor, ne yemek yapacağınız konusunda fikir vermesini isteyebiliyorsunuz.

Kapsül, masanızın üzerine sığacak kadar küçük (yaklaşık 14 cm) tasarlandı. İçinde Kira isimli bir anime kızı ya da Zane isimli kaslı ve dövmeli erkek karakter bulunuyor. İleride gerçek e-sporcuların ya da parlak bir ışık küresinin de seçilebileceği söyleniyor. Cihazın üzerinde ses kısma ve sessi kapatma düğmeleri bulunuyor. Bilgisayara tek bir USB-C kablosuyla bağlanabiliyor.

Şu anki demo versiyonda xAI'ın Grok modelini kullanan bu asistanın ileride farklı modelleri de destekleyeceği iddia ediliyor. İlk baştaki gözlemlere göre birtakım hatalar yapabiliyor. Örneğin oyuncu ölmediği hâlde öldüğünü söyleyebiliyor veya elindeki silah modelini tanımadığı için oyuncuyu geçiştirmeye çalışabiliyor. Cihazın 2026 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. O zamana kadar çok önemli iyileştirmeler görmemiz muhtemel.