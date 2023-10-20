Lexus, Lüks Minivanı LM'yi Türkiye'de Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Lexus'un 2024 model minivanı LM, Türkiye'de satışa sunuldu ve lüks severlerin dikkatini çekiyor. Ancak, bu lüks minivanın etiketi oldukça yüksek.

Lexus LM Türkiye Fiyatları

2.5L, Hibrit, 7 koltuklu, E-CVT (Otomatik) - 8.900.000 TL

2.5L, Hibrit, 4 koltuklu, E-CVT (Otomatik) - 10.900.000 TL

Lexus LM, VIP minibüs olarak da adlandırılabilecek bir tasarıma sahip. Büyük ve etkileyici bir ızgara ile başlayan tasarım, aracın dışını dikkat çekici kılıyor. Bagajı kaplayan aydınlatma bandı ise aracın arka kısmına modern bir dokunuş katıyor.

Aracın iç tasarımı 4 ve 7 koltuklu versiyonlarda sunuluyor. 4 koltuklu versiyon, en üst düzey lüksü sunuyor. Aracın içinde ön ile arka kısmı ayıran bir panel bulunuyor. Bu panel, 48 inçlik geniş bir ekran, buzdolabı ve saklama dolapları gibi özellikler sunuyor. Ayrıca kolçaklarda sıtma özelliği bulunuyor.

2024 Lexus LM, Türkiye'de sadece 2.5 litrelik hibrit motor seçeneği ile sunuluyor. Ancak diğer pazarlarda 2.4 litrelik turboşarjlı dört silindirli hibrit seçeneği de bulunuyor.

Lexus LM, güvenlik ve sürüş teknolojileri konusunda da iddialı. Çarpışma uyarı sistemi, fren yardımı, şerit takip sistemi ve radar tabanlı hız sabitleme gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, "Anormal Sürücü Tepki Sistemi" adını taşıyan özel bir güvenlik sistemi de araca entegre edildi.

Bu sistem, sürücünün davranışlarını izleyerek gerektiğinde aracın otomatik olarak yavaşlamasını sağlıyor. Lexus, sürüş kalitesini en üst düzeye çıkarmak için özel bir süspansiyon sistemi de kullanmış.

Siz bu modeli beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.