LG 720Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

LG, 27GX790B isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün tasarımı,ve teknik özellikleri belli oldu. Monitörün fiyat etiketi ve satış tarihi ise henüz açıklanmadı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan monitör, çok yüksek yenileme hızı sunuyor. Monitör ayrıca düşük tepki süresi ve yüksek parlaklığıyla da öne çıkıyor.

LG 27GX790B Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: 4. nesil WOLED

4. nesil WOLED Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1440 piksel

2560 x 1440 piksel Ekran Yenileme Hızı: 1440p'de 540 Hz, 720p'de 720Hz

1440p'de 540 Hz, 720p'de 720Hz Tepki Süresi: 0.02 ms

0.02 ms Ekran Parlaklığı: SDR'da 335 nit, HDR'da 1500 nit

SDR'da 335 nit, HDR'da 1500 nit Renk Gamı: %99.5 DCI-P3

%99.5 DCI-P3 Portlar: 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, 1x USB-Type C, 2x USB-A, 1x Kulaklık Girişi

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan LG 27GX790B, 4. nesil WOLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 0.02 ms tepki süresi sunuyor. Çift ekran moduna sahip olan oyun monitörü 1440p çözünürlüğünde 540Hz, 720p çözünürlüğünde ise 720p yenileme hızı sunuyor. Oyuncular iki farklı mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Oyuncular, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı tempoya sahip oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edebiliyor. ClearMR 21000 sertifikasına sahip olan monitör, SDR modunda 335 nit, HDR modunda ise 1500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Monitörde DisplayHDR True Black 500 sertifikası da mevcut.

LG 27GX790B, yüzde 99.5 DCI-P3 renk gamı kapsamasıyla canlı ve doğru renkler sunuyor. Monitör bağlantı seçenekleri tarafında da geniş bir yelpaze sunuyor. Monitörde bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, bir adet USB-Type C, iki adet USB-A ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor.

Ayarlanabilir stand sayesinde oyuncular istediği gibi monitörün yüksekliğini, eğimini ve açısını kolayca ayarlayabiliyor. Monitörün arka yüzeyinde ise RGB aydınlatma mevcut. Bu, oyun oynarken veya film dizi izlerken daha etkileyici bir atmosfer elde edilmesini sağlıyor. Monitörün ne kadar fiyata satılacağı ise henüz belli değil.