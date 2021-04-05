LG Akıllı Telefon Pazarından Çekildi: Bir Devrin Sonu

LG akıllı telefon pazarından çekildi. Bir süre önce gelen iddialarda LG'nin akıllı telefon işinini tamamen kapatacağı söylenmekteydi ve bu iddialar doğru çıktı. Şirket yaptığı açıklama ile akıllı telefon işini tamamen bıraktığını duyurdu.

LG Akıllı Telefon Pazarını Tamamen Bıraktı

LG tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"LG Electronics Inc. (LG), mobil iş birimini kapattığını duyurdu. Karar bugün erken saatlerde yönetim kurulu tarafından onaylandı. Mevcut LG telefon modelleri satışa sunulmaya devam edecek. LG, mevcut mobil ürünlerin müşterileri için bölgeye göre değişiklik gösterecek bir süre için servis desteği ve yazılım güncellemeleri sağlayacak. LG, cep telefonu işinin kapanışı boyunca tedarikçiler ve iş ortaklarıyla işbirliği içinde çalışacak. İstihdamla ilgili ayrıntılar yerel düzeyde belirlenecek. LG, diğer iş alanlarında rekabet gücünü daha da güçlendirmeye yardımcı olmak için mobil uzmanlığından yararlanmaya ve 6G gibi mobilite ile ilgili teknolojileri geliştirmeye devam edecek. LG'nin mobil iş operasyonlarının yirmi yılı boyunca geliştirilen temel teknolojiler de korunacak ve mevcut ve gelecekteki ürünlere uygulanacaktır. Cep telefonu işinden tam çıkışın 31 Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor, ancak bazı mevcut modellerin envanteri bundan sonra hala mevcut olabilir."

LG Şimdi Ne Yapacak?

LG'nin artık elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümler gibi büyüme alanlarına yöneleceği açıklandı.

Ek olarak, LG'nin mobil iletişim bölümündeki çalışanlarını diğer alanlarına taşıdığı söyleniyor. Son dönemlerde çıkardığı LG Wing gibi akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çeken şirket, bu sektöre veda etti.

Geçtiğimiz haftalarda gelen iddialarda LG'nin akıllı telefon birimini satmak adına çeşitli şirketlerle görüştüğü bildirilmişti. Yine söylentilere göre, potansiyel alıcıların arasında Vingroup ve Volkswagen yer alıyordu ancak LG'nin yüzde birlik pazar payına kıyasla çok daha yüksek tutarda fiyat belirlemesinden dolayı bu alımlar sonuç vermemiş durumda.

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