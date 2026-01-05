Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Robot Evcil Hayvanlar Geliyor

Çoğu insan, evcil hayvanlarını çok sevdiği bir dostu olarak görür. Sevimli hareketleri ve cana yakınlığı ile her zaman sevilen evcil hayvanlar, duygusal açıdan da iyi hissetmenizi sağlıyor. Yeni sergilenen yapay zeka destekli robot evcil hayvanlar ise size tüm bu duyguları yaşatmak amacıyla geliştirildi.

Cocomo ve Inu CES 2026'da Görüntülendi

Cocomo ve Inu olarak adlandırılan yeni robotlar, farklı özelliklere sahip iki yapay zeka destekli evcil hayvan olarak tanıtıldı. Cocomo, ev içinde sizi sürekli takip eden bir robot olarak öne çıkıyor. Görünüm açısından tıpkı bir oyuncak ayıya benziyor fakat yapaylık hissini ortadan kaldırmak adına pek çok özellikle beraber geliyor.

Bu özelliklerin başında otomatik olarak ayarlanan sıcaklık geliyor. Robotların soğuk ve yapay hissiyatını gidermek için sunulan bu özellik, evcil hayvan robotunuzun sizin vücut ısınıza (37-39 derece) yakın bir ısıya sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca tıpkı evcil hayvanlar gibi size zaman içinde alışıyor.

Nasıl ki bir evcil köpek ya da kedinin size alışması için bir süre geçmesi gerekiyorsa söz konusu robotlar da belirli süre zarfında nelerden mutlu olduğunuzu öğreniyor, taklit ediyor ve sizinle özel bir bağ kurmaya başlıyor. Ayrıca konuşmak yerine evcil hayvanlar gibi mırıldanarak tepkiler veriyor.

Diğer robot Inu daha küçük ve sabit duran bir model olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma masalarına özel olarak tasarlanan bu robot, seslere ve dokunmaya kuyruk sallayarak ya da göz kırparak tepki veriyor. Daha çok siz çalışırken yanınızda sakinleştirici canlı bulunmasını sağlama amacıyla geliştirildi.

Bu robotların gelecek aylarda kitle fonlaması yoluyla kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor. Peki, siz temizlik yapmak gibi görevleri olan ev robotlarının aksine size sadece psikolojik yönden iyi hissettirmek için geliştirilen bu robot ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.