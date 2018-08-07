LG’den Katlanabilen Ekranlar Geliyor

Katlanabilen ekran denilince akıllara ilk olarak Samsung firması geliyor. Çünkü Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar ürettiği ve bunları yakın zamanda piyasaya çıkaracağı yönünde sık sık haberler geliyor. İddialara göre LG de bu alanda Samsung’un gerisinde kalmak istemiyor. Güney Koreli şirket, ilk katlanabilen ekranlarını 2019 yılında üretmeyi planlıyor.

Ekran teknolojilerinin öncülerinden LCD ve OLED ekranların en önemli üreticilerinden birisi olan LG, iddialara göre katlanabilen OLED ekran üretmek için çalışmalar yapıyor. LG’nin bu teknoloji üzerinde çalıştığı, ancak teknolojinin hala son aşamaya gelmediği, bu nedenle henüz üretime geçilemediği belirtiliyor. LG’nin bu alandaki en önemli rakiplerinden Samsung ve BOE (Beijing Oriental Electronics) firmalarının ise katlanabilen ekranlar üretmeye başladığı biliniyor.

İddialara göre LG, ortaklarından birisi için de katlanabilen ekran üretimi yapmak istiyor. Şirketin bu amaçla "global bir OEM" ile işbirliği yaptığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Google, Microsoft ve Xiaomi gibi müşterilerin kendi ürünlerinde, LG’nin katlanabilir ekranlarını kullanabileceği belirtiliyor.

Katlanabilen ekran teknolojisinde şu anda Samsung’un lider olduğu belirtiliyor. Ancak Samsung’un bu ekranları muhtemelen sadece kendi ürünlerinde kullanacağı söyleniyor. Dolayısıyla katlanabilen ekranları ürünlerinde kullanmak isteyen birçok firmanın, LG veya BOE’nin ekranlarına yönelebileceği ifade ediliyor.

LG'nin OLED ekranını kullanan en son telefonlar arasında “LG V30” ve “Google Pixel 2 XL” bulunuyor. Pixel 2 XL "ekran yanması" sorunlarıyla karşılaşsa da, bazı söylentilere göre LG, OLED üretimini Apple ile genişletmek üzere.

Katlanabilen ekranlı akıllı telefonlar henüz piyasaya sunulmuş değil; ancak bu telefonların 2019'da piyasaya çıkacağı yönündeki iddialar bir hayli fazla.