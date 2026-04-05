LG Yeni QNED Evo Mini LED TV Serisini Tanıttı! Devasa Ekrana Sahip

Güney Koreli teknoloji devi LG, merakla beklenen yeni televizyon serisini görücüye çıkardı. Yeni QNED evo Mini LED TV serisi, özellikle evinde devasa bir sinema ve oyun deneyimi yaşamak isteyenleri hedefliyor. Gelin, LG'nin bu yeni televizyon serisinin özelliklerine yakından bakalım.

LG QNED evo Mini LED TV 2026'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 115, 110, 80 ve 70 inç

: 3. Nesil a8 AI İşletim Sistemi: webOS 2026

LG QNED evo Mini LED TV 2026'ın Ekran Özellikleri Neler?

LG'nin yeni QNED evo Mini LED TV serisi, gücünü gelişmiş 3. nesil a8 yapay zeka işlemcisinden alıyor. Bu yeni işlemci, görüntü ve ses işleme performansı üst seviyeye taşıyor. LG, ayrıca yıllardır OLED televizyonlarında kullandığı, ışık kontrol teknolojisini artık QNED serisine de başarıyla entegre etmiş.

LG, bu yeni serisinde dev ekranlarda renklerin soluklaşması sorununa çözüm olarak Dynamic QNED Color Pro teknolojisini kullanmış. Bu teknoloji ekran ne kadar büyük olursa olsun renkleri gerçeğe en yakın şekliyle ekrana yansıtıyor. Ayrıca televizyonlar, Intertek tarafından onaylanmış %100 renk hacmi sertifikasıyla parlak HDR içeriklerde bile tutarlı ve gerçekçi renkler sunmayı garanti ediyor.

QNED evo Mini LED TV 2026 serisinin öne çıkan bir diğer donanımı ise Precision Dimming Ultra teknolojisi. Bu gelişmiş hassas karartma teknolojisi, binlerce bağımsız karartma bölgesini aynı anda kontrol edebiliyor. Böylece karanlık sahneler çok daha derin görünürken, parlak alanlar hiçbir şekilde bulanıklaşmıyor ve detaylar net kalıyor.

Yeni serinin yapay zeka özelliklerine baktığımızda, AI Super Upscaling , Dynamic Tone Mapping Pro ve AI Picture Pro teknolojileri karşımıza çıkıyor. AI Super Upscaling teknolojisi, izlediğiniz düşük çözünürlüklü yayınları 4K seviyesine yaklaştıracak şekilde keskinleştiriyor. Dynamic Tone Mapping Pro teknolojisi ise ekranın parlaklık dengesini ayarlarken, AI Picture Pro ise doğrudan ekrandaki insan yüzlerine ve ana nesnelere odaklanarak görüntüye daha net bir derinlik katıyor.

LG QNED evo Mini LED TV 2026'ın Ses Özellikleri Neler?

Televizyonların ses kaliltesi de görüntü kalitesini aratmıyor. LG'nin yeni AI Sound Pro yazılımı, harici bir ses sistemine ihtiyaç duymadan cihazın dahili hoparlörleri üzerinden çevresel bir ses sunuyor. Bu da maç veya film izlerken sesleri dört bir yandan duymanızı sağlıyor.

LG QNED evo Mini LED TV 2026'ın İşletim Sistemi Nasıl?

Yeni QNED evo Mini LED TV'ler yazılım tarafında ise en güncel webOS 26 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni işletim sistemi sporseverleri sevindirecek bir özel bir Spor Portalı barındırıyor. Bu sayede canlı maçlar, skor tabloları ve fikstürler tek bir ekrandan takip edilebiliyor. Özel spor bildirimleri ve yapay zeka destekli maç tahminleri de anlık olarak ekrana yansıtılıyor.

LG QNED evo Mini LED TV 2026'ın Oyun Modu Özellikleri Neler?

Gelelim yeni serinin oyuncular için sunduğu özelliklere. Televizyonlar, AMD FreeSync Premium ve Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ile beraber 165 Hz'e kadar değişken yenileme hızını destekliyor. Ayrıca serinin Motion Booster'ı destekleyen bazı modellerinde yenileme hızı 330 Hz' kadar çıkabiliyor. Böylece oyunlardaki hızlı sahnelerde yaşanan hareket bulanıklığı ortadan kalkıyor. Bunlara ek olarak televizyonlar, LG Oyun Portalı sayesinde bulut tabanlı oyunlara anında erişim sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak, QNED evo Mini LED TV'ler 115,100, 80 ve 70 inç boyutlarda satışa sunulacak.

LG QNED evo Mini LED TV 2026 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

LG tarafından yapılan açıklamaya göre QNED evo Mini LED TV 2026 serisi Nisan ayı itibariyle Güney Kore, ABD ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

LG QNED evo Mini LED TV 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

LG, yeni serisi QNED evo Mini LED TV 2026'ının fiyatları konusunda henüz bir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde serideki televizyonların fiyalatlarının belli olacağını düşünüyoruz.

LG QNED evo Mini LED TV 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

LG QNED evo Mini LED TV'nin bir önceki serisinin Türkiye'de aktif olarak satılıyor olmasına dayanarak yeni serinin de önümüzdeki aylarda ülkemizde satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Evinde 65 inç 60 Hz ekran yenileme hızına sahip televizyon kullanan biri olarak söylebilirim ki LG'nin yeni QNED evo Mini LED TV serisindeki özellikler gerçekten tatmin edici. Özellikle neredeyse duvar boyutundaki 115 inçlik devasa ekranı 330 Hz yenileme hızı benim gibi oyun oynamayı ve evde sinema keyfi yapmayı sevenlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır. Ancak televizyonların fiyatlandırması da önemli. Umarız yeni QNED evo Mini LED TV serisi Türkiye'deki kullanıcıları üzmeyecek bir fiyatla satışa çıkar.