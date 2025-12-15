Bu TV'yi Kullananlar Uyuyamayacak! Silinemeyen Uygulama Yüklendi

Microsoft, yapay zeka destekli asistanı Copilot'u mümkün olan her yere getirmek üzere bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin kullanıcılardan yoğun tepki almasına neden olan asistan, şimdi de gerek Türkiye gerek dünya çapında oldukça büyük bir pazar payına sahip olan LG'nin akıllı TV'lerine entegre ediliyor.

LG TV'lere Gelen Copilot Kaldırılamıyor

LG TV'ye gelen bir webOS güncellemesi ile Microsoft'un Copilot isimli yapay zeka asistanının yüklendiği ve bunu kaldırmak için bir seçenek olmadığı iddia edildi. Teknoloji devi, bu hamle ile yapay zeka alanında daha büyük bir pazar payına sahip olmayı hedefliyor ancak bu hamlesi, çoğu kullanıcıda kafa karışıklığı yarattı.

Kullanıcıların bu Copilot entegrasyonunun ne işe yarayacağı hakkında hiçbir fikri bulunmuyor. Bu asistanın neden LG TV'lere geldiği hakkında ne Microsoft ne LG bir açıklamada bulundu. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a ciddi yatırımlar yapan Microsoft'un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak adına böyle bir iş birliğine gittiği aşikâr olsa da LG TV kullanıcılarına ne tür faydalar sunacağına açıklık getirilmedi.

Bir akıllı TV'de yer alması, Copilot'un işlevselliğinin daha çok dizi, film ya da belgesellere odaklanacağını düşündürüyor. İzleyiciler eğer seyredecek bir dizi ya da film bulamadığında Copilot'tan yardım isteyebilir. Bu asistan, zaman içinde kullanıcıların izlediği içeriklere göre kişiselleştirilmiş öneriler sunarak kaliteli yapımları bulma sürecini oldukça kolaylaştırabilir.

Bu arada webOS, Linux tabanlı bir işletim sistemi. Bu durum, Copilot'un PC pazarında yüzde 3 paya sahip olan Linux kullanıcıları arasında daha da popüler hâle gelmesine katkıda bulunabilir. Öte yandan gizlilik endişeleri olan TV kullanıcıları tarafından olumsuz bir gelişme olarak da görülebilir.